¡Ö¹ÔÎó¡×ºÇ½ª²ó 3»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¡ªÊÛ¸î»Î·³ÃÄÀª¤¾¤í¤¤¡¦¡È¹ÔÎó»ö·ïÊí¡É¤ò¥É¥é¥Þ²½¡¦À¸ÊüÁ÷¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó³«ºÅ
º£Æü3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á9»þ54Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê ºÇ½ª²ó3»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤òÊüÁ÷¡£ËÜÆü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¹ë²Ú3ËÜ¤Î´ë²è¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤ÎÊÛ¸î»Î·³ÃÄ8¿Í¤¬À¸ÂÐ·è¡ª23Ç¯´Ö¤ÎÊüÁ÷¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹ÔÎó¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤¬Âç½¸·ë¡£²ÃÆ£¹À¼¡¡¢SixTONES¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¦ÅÄÃæ¼ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤ÎÅÜ¤ê¤ÎË¡Î§ÁêÃÌ¤òÊÛ¸î»Î¤¬À¸¥Ð¥È¥ë¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢23Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¾®³Ø¹»¤òÀßÎ©¤¹¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢³Ø¹»·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬À¸ÊüÁ÷¤ÇÉü³è¡ª¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤ò´Þ¤à100¿Í¤ÎÍÌ¾¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤±¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¾®³Ø¹»¤ò·úÀß¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
2008Ç¯5·î¤Ë3½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÊüÁ÷¡¢2008Ç¯11·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï·úÀß¤µ¤ì¤¿¾®³Ø¹»¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¾®³Ø¹»¤Î¸½¾õ¤òÅìÌî¹¬¼£¡õËÌÂ¼À²ÃËÊÛ¸î»Î¤¬¸½ÃÏ¥ê¥Ý¡¼¥È¡£·úÀßÅö½é¤è¤ê¤â»ùÆ¸¤¬Ìó3ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢ÊÉ¤Î¤Ê¤¤Î×»þ¤ÇÂ¤¤Ã¤¿¹»¼Ë¤ò»È¤¦¥¯¥é¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ä¤½¤³¤Ç¡¢¹»¼Ë¤òÁýÀß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢17Ç¯Á°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«ºÅ¡ªÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢ÃøÌ¾¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³¨²è¤ò¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
º£²ó¤Ï¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤ó¡¢¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦¤µ¤ó¡¢µÈÅÄ¤¹¤º¤«¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë´ë²è¤Ø¤Î»¿Æ±¤òÄº¤¤¤¿¡£Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³¨¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç¤¤¤¯¤é¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¡©¡Ê²èÁü¤Ï¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤ó¡¢¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦¤µ¤ó¡¢µÈÅÄ¤¹¤º¤«¤µ¤óºîÉÊ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢23Ç¯¤Î´Ö¤Î¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¤Ç¤Î»ö·ï¤ÎÎ¢Â¦¤òºÆ¸½¥É¥é¥Þ²½¡£ÅìÌîÌò¤òÌî´Ö¸ýÅ°¤¬±é¤¸¡¢¸åÆ£µ±´ðÌò¤Ï²Ï¹ç°ê¿Í¤¬¤½¤Ã¤¯¤êºÆ¸½¡£ÈÖÁÈ¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÁÀâ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡©
¢£½Ð±é¼Ô
¡ÚMC¡ÛÅìÌî¹¬¼£
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û²ÃÆ£¹À¼¡¡¡Ä¹Ã«Àî½á¡¡¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¡ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë¡¡¥Û¥é¥óÀé½©
¡Ú¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Û¸åÆ£µ±´ð¡¡°æ¾åË§Íº ¡¿ °ëÌîµ®Íý»Ò
¡ÚÊÛ¸î»Î¡ÛËÌÂ¼À²ÃË¡¡½»ÅÄÍµ»Ò¡¡´Ý»³ÏÂÌé ¶¶²¼Å°¡¡µÆÃÏ¹¬É×¡¡ËÜÂ¼·òÂÀÏº¡¡ÂçÞ¼°¦»Ò¡¡¿¹»í³¨Î¤¡¡¡¡
¡Ú¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Û»ÔÐÔÎèÆà¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë