ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦²¦¼Ôµ´ÄÍ¤µ¤ó¤¬Âç·¿¸ÄÅ¸¡¢Ê¡²¬¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç4·î19Æü¤«¤é¼«²èÁü¤Ê¤É500ÅÀÅ¸¼¨
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µWBAÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï²è²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµ´ÄÍ¾¡Ìé¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤Î¸ÄÅ¸¡Öµ´ÄÍ¾¡Ìé¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¡¼¥ÈÅ¸¡×¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤¬4·î19Æü¡Á5·î25Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Î¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡µ´ÄÍ¤µ¤ó¤Ï1992Ç¯¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Î²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢5ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£ÌÖËìÇíÎ¥¤ò´µ¤¤24ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿³¨¤ËË×Æ¬¤·¡¢2011Ç¯¤ËÅìµþ¤Ç½é¤á¤Æ¸ÄÅ¸¤ò³«¤¤¤Æ°Ê¹ß¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤º¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÄÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÉÁ¤¤¿¤á¤¿ÀéÅÀ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡¢¸¶¿§¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë³¨¤Î¶ñ¤Ç¿§Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿¼«²èÁü¤Ê¤ÉÌó500ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÂç·¿¸ÄÅ¸¤È¤Ê¤ë¡£¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÆ±»ÔÇîÂ¿¶è¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿PR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢µ´ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¨¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¾ìÎÁ¤ÏÁ°Çä¤ê°ìÈÌÀé±ß¡¢¹âÂçÀ¸600±ß¡ÊÅöÆü³Æ200±ßÁý¡Ë¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡£·îÍËµÙ´Û¡£¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡á092¡Ê715¡Ë3551¡£¡¡¡Êº´Æ£·Ë°ì¡Ë