¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åºÊ¡¦À»»Ò¤µ¤ó¡¡É×¤È¤Î¡È¤Û¤Î¤Ü¤Î¥Ç¡¼¥È¡É¤ò¾Ò²ð¡ÖÂ¿Ê¬¤³¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥È¤Ï½é¤á¤Æ¡©¤À¤è¤Í¡©¡×
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê38¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦½÷²¦¡¦»³ËÜÀ»»Ò¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¡¼¥Ð¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤Î½é¤á¤Æ¿Ô¤¯¤·¤Î¥Ç¡¼¥È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î20Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿°ÊÍè¡¢Ìó3¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿À»»Ò¤µ¤ó¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö³§¤µ¤Þ¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡¡¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©»ä¤Ï¸µµ¤¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶á¶·Êó¹ð¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Ê¤¤¤À¼ç¿Í¤È»Ò¶¡Ã£¤¬³Ø¹»¹Ô¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤ËÂ¿Ê¬¤³¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥È¤Ï½é¤á¤Æ¡©¤À¤è¤Í¡©¤È¤ª¸ß¤¤³ÎÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡©¥Ç¡¼¥È¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Ö¼ç¿Í¤¬µå¾ì¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤Æ¥é¥ó¥Á¤òÆ°Êª±à¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥È¥è¥¬½ª¤ï¤ê¤Î´À¤À¤¯¤Î¤Ó¤Ã¤Á¤ç¤Ó¤ç¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À»»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÞ¤¤¤Ç¶á¤¯¤ÇÃåÂØ¤¨¤ò¹ØÆþ¾Ð¡¡T¥·¥ã¥ÄÃ»¥Ñ¥ó¾Ð¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö·ÈÂÓ°ì¤Ä»ý¤Ã¤Æ¼ê¤Ö¤é¤ÎÆ°Êª±à¡¡¼ê¤Ö¤éÆ°Êª±à¤â½é¤á¤Æ¡¡2¿Í¤¤ê¤ÎÆ°Êª±à¤â¡×¤È½é¤á¤Æ¿Ô¤¯¤·¤Î¥Ç¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤ê¡¢É×¤È¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÆ°Êª±à¡¡Âç¿ÍÃ£¤À¤±¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öso¡¡sweet¡×¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ç¡¼¥È¤ËÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î´ò¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ö¥í¥°ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¡¡¼¾Ð¡×¡Ö¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤ÎÂÎ¤ÇT¥·¥ã¥ÄÃ»¥Ñ¥óÇã¤Ã¤Æ±¿Æ°¸å¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥ÈºÇ¹â¡×¡ÖÍ¤µ¤ó¤È2¿Í¤ÎÂ«¤Î´Ö¤Î¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ç¡¼¥È³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤Ç¤«¤¤¡×¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£