¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ªËèÆü2¡Á3Ëü¿Í¤â¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£

E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª

¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©

º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¹¥¤­¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©

¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¥ª¥à¥é¥¤¥¹¹¥¤­¡©

¡¦¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¹¥¤­¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä


¡¦1°Ì ¡Ä ¹¥¤­ 90%
¡¦2°Ì ¶ì¼ê 10%

¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ

34,794É¼




¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©


º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô

¤Õ¤ï¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹ ¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤­¡ª


¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¤´ÈÓ ÃãÏÒ 2~3ÇÕ
¶Ì¥Í¥® 1/2¸Ä
¥Ë¥ó¥¸¥ó 1/8ËÜ
¥Ù¡¼¥³¥ó 2Ëç
¿å¼Ñ¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à(¾®) 1/2´Ì
¥Ð¥¿¡¼ 10g
¥±¥Á¥ã¥Ã¥× Âç¤µ¤¸ 2.5
<¥½¡¼¥¹>
  ¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹(´Ì) 1/2´Ì
  ÀÖ¥ï¥¤¥ó Âç¤µ¤¸ 3
À¸¥¯¥ê¡¼¥à Âç¤µ¤¸ 2
Íñ 2~3¸Ä
¥µ¥é¥ÀÌý ¾¯¡¹
¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê ¾¯¡¹

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

1¡¢¶Ì¥Í¥®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£



2¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤­¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

3¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

4¡¢¿å¼Ñ¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤¬¥Û¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤È¶Ì¥Í¥®¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Ã¤«¤êßÖ¤á¡¢Ê¬ÎÌ³°¤Î±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ë¡£¤´ÈÓ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤â²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£



2¡¢¾®Æé¤Ë¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤Ò¤È¼Ñ¤¿¤Á¤µ¤»¤ë¡£Íñ¤ÏÍÏ¤­¤Û¤°¤·¤Æ2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÍÏ¤­Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢ºÚ¤Ð¤·¤Çº®¤¼¤Ê¤¬¤é¤ª¹¥¤ß¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢(1)¤Î¤´ÈÓ¤Ë¤«¤Ö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Î¤»¤ë¡£»Ä¤ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¡£



3¡¢(2)¤ÎÍñ¤Ë¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤«¤±¡¢¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¤ò¿¶¤ë¡£



(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)