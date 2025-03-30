Å´Æ»¤Î¡È²»¡É¤ò°¦¤¹¤ëÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¡Ö²»Å´¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¥¹¥´¥¤¡ª±ØÊÛ¤ÎÇä¤ê»Ò¤ÎÀ¼¡¢¼ÖÆâÊüÁ÷¡Ä°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î²»¤Ï¡©
Å´Æ»¤ò²»¤Ç³Ú¤·¤àÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¡¢ÄÌ¾Î¡Ö²»Å´¡×¤¬Ï¿²»¤¹¤ë¤Î¤Ï¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Î¹ë²÷¤Ê¼ÖÎØ¤Î²»¤äµ¥Å«¤Î²»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÖÆâÊüÁ÷¤ä¾èµÒ¤Î¤ª¹ñëÂ¤ê¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÆÃÍ¤ÎÉ½¸½¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¡¢Å´Æ»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²»¤òµ²±¤·¤¿¤ê¡¢µÏ¿¤Ë»Ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÈà¤é¤ÎÎ®µ·¤À¡£¼«¤é¤â²»Å´¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÅ´Æ»¤Î²»¤ò°¦¤¹¤ëºî²È¡¦ÊÒÁÒ²Â»Ë»á¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÊÒÁÒ²Â»Ë¡ØÅ´Æ»¤Î²»¤ò³Ú¤·¤à ²»Å´¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÅ´Æ»¼ñÌ£¡Ù¡Ê¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Î°úÂà¤òÀË¤·¤ß
¹ë²÷¤Ê²»¤¬Á´¹ñ¤ÇÏ¿¤é¤ì¤¿
¡¡Å´Æ»¤È²»¡£Î¾¼Ô¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£Îó¼Ö¤¬Æ°¤±¤ÐÉ¬¤º¤½¤³¤Ë²»¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â²¿¤«¤·¤é¤Î²»¤¬¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢°ÆÆâÊüÁ÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢±ó¤¯¤ËÆ§ÀÚ¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Îó¼Ö¤ÎÀÜ¶á¤òÅÁ¤¨¤ëÊüÁ÷¤äÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤Î³«ÊÄ²»¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë²¿¤é¤«¤Î²»¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îó¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¶îÆ°²»¤ä¼ÖÆâÊüÁ÷¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö²»¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÅ´Æ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤¿¡£ÄÌ¾Î¡Ö²»Å´¡Ê¤ª¤È¤Æ¤Ä¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÏÂç¤¤Ê¥Ö¡¼¥à¤ò·Þ¤¨¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£Æ°ÎÏ¤ÎÆâÇ³²½¡ÊÌµ±ì²½¡Ë¤¬¿Ê¤ß¡¢¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Î°úÂà¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿1970Ç¯Âå¡¢¤½¤Î¹ë²÷¡¢¤«¤ÄÍ¦ÁÔ¤Ê¥É¥é¥Õ¥È²»¤ò¼ýÏ¿¤·¤è¤¦¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÉë¤¡¢¤½¤Î²»¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅö»þ¡¢¡ÈÀ¸Ï¿¡Ê¤Ê¤Þ¤í¤¯¡Ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤À·ÈÂÓÍÑ¤ÎÏ¿²»µ¡ºà¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ò¡¢¤½¤ì¤³¤½Êú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÉáµÚ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤âÅ´Æ»¼ñÌ£¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤ä¥Ö¥ë¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÁö¹Ô²»¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿LP¥ì¥³¡¼¥É¤¬¿ôÂ¿¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²»Å´¼ñÌ£¤Ï°ì»þÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ä³¨Æþ¤ê¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò·Ç¤²¤¿ÆÃµÞÎó¼Ö¤Ø¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áö¹Ô²»¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë