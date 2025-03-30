¡ÚµþÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÛÉÙ»Î»³¤Ê¤É¡ÖÂçµ¬ÌÏÊ®²Ð¡×¤òÁÛÄê¤·¤Æµ¤¾ÝÄ£¤¬¡Ö²Ð»³³¥·ÙÊó¡×Æ³Æþ¤Ø¡£¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬Á´¤Æ»ß¤Þ¤ê¡¢ÂçÎÌ¤Î²î»à¼Ô¤ò½Ð¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡Ö²Ð»³³¥¡×¤Î¶²¤í¤·¤µ¤È¤Ï¡©
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜÎóÅç¤ÏÃÏ¿Ì¤ä²Ð»³Ê®²Ð¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¡ÖÂçÃÏÊÑÆ°¤Î»þÂå¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¡¢Ê®²Ð¤Ç»à¤Ê¤º¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÃÏ³Ø¡×¤ÎÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÃø¼Ô¤¬¼ø¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸ì¤ê¸ý¤Ç¡¢ÃÏ³Ø¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÈÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤òÌÀ²÷¤ËÅÁ¤¨¤ë¡ØÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÃÏ³Ø¤Î¶µ¼¼¡Ù¤¬È¯´©¤µ¤ì¤¿¡£À¾À®³èÍµ»á¡ÊÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë¡ÖÇ÷¤ê¤¯¤ëµðÂçÃÏ¿Ì¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡© ¤³¤ì¤ÏËü¿Í¤ÎÉ¬ÆÉ¤Î½ñ¡¢¤Þ¤µ¤ËÃÎ¼±¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡£ÃÏ³Ø¤ÎÃÎÅª¶½Ê³¤âÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëºÇ¹â¤Î°ìºý¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µðÂçÊ®²Ð¤¬µ¯¤¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡ÖÂç¤¤Êµ¬ÌÏ¤ÎÊ®²Ð¤¬µ¯¤¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÆüËÜÎóÅç¤À¤È¶å½£¤ÎÂçÊ¬¸©¤ËÃöÌ¶ÅÄ¥«¥ë¥Ç¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃöÌ¶ÅÄ¥«¥ë¥Ç¥é¤ÏËÈî²Ð»³ÃÏ°è¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢90ËüÇ¯Á°¤ÎÂçÊ®²Ð¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂçÊ®²Ð¤Î²Ð»³³¥¤¬Âçºå¤Ç50¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÀéÍÕ¤Ç20¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ëÀÑ¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ð»³³¥¤¬50¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ëÀÑ¤â¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÀ¸Êª¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¤Ç¤âÅÅ¼Ö¤ä¼«Æ°¼Ö¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡50¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤À¤È¾ô¿å¾ì¤â»È¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤ºÄäÅÅ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬Á´Éô»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥×¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÀÑ¤â¤ëÁ°¤ËÁ´°÷ÈòÆñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ð»³³¥¤ÎºÆÍøÍÑ¤ä½èÍýË¡¤ÏÌ±´Ö¤Ç¤â¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³è²Ð»³¤ÎºùÅç¤Ç¤Ï²Ð»³³¥¤Ë¤è¤ëÀ½ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´¨Îä²½¤Î¥ê¥¹¥¯
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤Ç¤Ï¤É¤³¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤«¡£
¡¡ºùÅç¤¬ÂçÊ®²Ð¤¹¤ë¤È´ØÅì¤Ç¤â10¡Á20¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ëÀÑ¤â¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½»¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤Ö¤óÅìËÌ¤Ç¤â¿ô¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡£³¤³°¤Ø¤ÎÈòÆñ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµðÂçÊ®²Ð¤Ï90ËüÇ¯Á°¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¬ÌÏ¤ÎÊ®²Ð¤¬7300Ç¯Á°¤Ë¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ç¤Ï1ËüÇ¯¤Ë1²ó¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤Ï1000Ç¯¤Ë1²ó¤°¤é¤¤µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢1815Ç¯¤Î¥¿¥ó¥Ü¥é²Ð»³¤ÎÂçÊ®²Ð¤Î¤è¤¦¤Ë´¨Îä²½¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï1993Ç¯¤ËÊÆÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤ÊÆ¤òÍ¢Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÁûÆ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î²»À¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ë
¡¡Ä¾ÀÜ¤Î¸¶°ø¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤ÎÎä²Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢1991Ç¯¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Ô¥Ê¥È¥¥¥Ü²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÊ®²Ð¤ÎVEI¡Ê²Ð»³ÇúÈ¯»Ø¿ô¡Ë¤Ï6¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Çµ¤²¹¤¬0.4ÅÙ¤°¤é¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤·¤«¹ñÆâ¤ÎÊÆ¤Î¼ý³ÏÎÌ¤¬6³ä¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
¡¡´¨Îä²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤ÏºÙ¤«¤¤²Ð»³³¥¡¢ÆÃ¤ËºÙÎ³²Ð»³³¥¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤ÏÆó»À²½Î²²«¤¬ºÙ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÇÎ²»À¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¡ÊÎ²»À¥ß¥¹¥È¡Ë¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Î²»À¤À¤«¤éÌÔÆÇ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥Þ¥°¥Þ¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤È1¡Á2¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤°¤é¤¤¤ÎÎ²²«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ºÙ¤«¤¤¤ÈÎ²»À¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾å¶õ¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºÙÎ³²Ð»³³¥¤ÈÎ²»À¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤Ç¤Ï´¨Îä²½¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶õÃæ¤òÉñ¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤âÎ²²«À®Ê¬¤ò´Þ¤à¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤êÎä¤ä¤¹¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¾å¤ÎÇ®¤ÎÎÌ¤¬¸º¤ë
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤Ê¤¼Ê®²Ð¤¬´¨Îä²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÂÀÍÛ¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼×¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¾å¤ËÃ£¤¹¤ëÇ®¤ÎÎÌ¤¬¸º¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ö¤óÃÏ¾å¤¬²¹¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ´¨Îä²½¤¬µ¯¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï2022Ç¯1·î¤Ë¥È¥ó¥¬¤ÇÂçÊ®²Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢1991Ç¯¤Î¥Ô¥Ê¥È¥¥¥Ü²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤ÎÎÌ¤Ï40Ê¬¤Î1¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÀè¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é´¨Îä²½¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ø¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â²Ð»³³¥¤¬ÂçÎÌ¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ø¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ·ÌÀ¤Îµ²ñ¼¡×¤È100Ëü¿Í¤Î»à¼Ô
¡¡¤â¤¦¾¯¤·¸Å¤¤»þÂå¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð1783Ç¯¡¢18À¤µª¤Ç¤¹¡£
¡¡Àõ´Ö»³¤¬Ê®²Ð¤·¤¿Ç¯¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î¥é¥²Ð»³¡Ê¥é¥«¥®¥¬¥ë²Ð»³¤È¤â¤¤¤¦¡Ë¤¬Ê®²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤ËÂçÊ®²Ð¤·¤¿Àõ´Ö»³¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥²Ð»³¤Î¤Û¤¦¤¬µ¬ÌÏ¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Æ¡¢ÅöÁ³¡¢Ê®½ÐÊª¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Àõ´Ö»³¤Î¤Ê¤ó¤È30ÇÜ¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥é¥²Ð»³¤«¤é½Ð¤¿¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤¬ÃÏµå¤òÊ¤¤Ã¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë²Æ¤¬¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤ä¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÆüËÜ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤ËÃÏµåÁ´ÂÎ¤Ë´¨Îä²½¤òµ¯¤³¤·¤¿¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ÇÅìËÌÃÏÊý¤Ç¡ÖÅ·ÌÀ¤Îµ²ñ¼¡×¤¬µ¯¤³¤ê¡¢100Ëü¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤Î¸¶°ø¤Ï¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê´¨Îä²½¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»²¹Í»ñÎÁ¡§¡ÚµþÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û7ËüÇ¯Á°¡¢¿ÍÎà¤Î9³ä¤¬»àË´¤·¤¿¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤Ê®²Ð¡×¤ÎÀµÂÎ
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡¢³ùÅÄ¹Àµ£Ãø¡ØÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÃÏ³Ø¤Î¶µ¼¼¡Ù¤òÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢µþÅÔÂç³Ø·Ð±Ä´ÉÍýÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø¡¢Î¶Ã«Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø
1955Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÍý³ØÉôÃÏ³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÄÌ»º¾Ê¡Ê¸½¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢1997Ç¯¤è¤êµþÅÔÂç³Ø¿Í´Ö¡¦´Ä¶³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£Íý³ØÇî»Î¡ÊÅìµþÂç³Ø¡Ë¡£ÀìÌç¤Ï²Ð»³³Ø¡¢ÃÏµå²Ê³Ø¡¢²Ê³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£µþÂç¤Î¹ÖµÁ¡ÖÃÏµå²Ê³ØÆþÌç¡×¤ÏËèÇ¯¿ôÉ´¿Í¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¤Î¡ÖµþÂç¿Íµ¤No.1¶µ¼ø¡×¡¢²Ê³Ø¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡Ö²Ê³Ø¤ÎÅÁÆ»»Õ¡×¡£¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡×¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤âÂ¿¿ô¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡ÖµþÅÔÂç³ØºÇ½ª¹ÖµÁ¡×¤Ï110Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¡£ÆüËÜÃÏ¼Á³Ø²ñÏÀÊ¸¾Þ¼õ¾Þ¡£