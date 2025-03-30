¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óµã¤¯¤ä¤í¡Ä¡×ºå¿À¹Ã»Ò±à±Ø¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¡É¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä
¤¤¤Ä¤â¸¬µõ¤Ç¹µ¤¨¤á¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¿Í¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡© À¤³¦¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â20ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¡ÖÀÅ¤«¤Ê¿Í¡×¤ÎÀïÎ¬½ñ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢¥¸¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¤¬ÂÔË¾¤Î¿·ºî¤ò´©¹Ô¡£¸¬µõ¤Ê¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºîÀï¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¡Ø¡Ö¸¬µõ¤Ê¿Í¡×¤ÎºîÀïÄ¢¡½¡½Ã¯¤â¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿¤¬¤ëÀ¤³¦¤Ç¹µ¤¨¤á¤Ê¿Í¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯Ë¡¡Ù¤À¡£ÂæÏÑÈ¯¡¢°ÛÎã¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±½ñ¤è¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ËÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¹Ã»Ò±à±Ø¤Ë¤¢¤Ã¤¿°ì¸À
¡¡¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¹Ã»Ò±à¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñÊüÁ÷¤Î¤Ê¤«¡¢ÃÏ¸µ¤äÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Î´üÂÔ¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢Éé¤±¤¿¤é¤ª¤·¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤òÆ®¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢10Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ì¤À¤±¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¹Ã»Ò±à±Ø¤Î²þ½¤Á°¡¢±Ø¤Î³¬ÃÊ¤Ë¤Ï¡Ö¹â¹»µå»ù¤Î98¡ó¤¬¤³¤³¤ÇÇÔ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¡¢1°Ì¤ÎºÂ¤Ï°ìÅÙ¤âÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¼ºÇÔ¤Ï¿Í¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¼ºÇÔ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë
¡¡NBA¡ÊÁ´ÊÆ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡Ë¡¢¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤Î°ïÏÃ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡2023Ç¯¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÈÖ¶¸¤ï¤»¤¬µ¯¤¡¢¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï1»î¹çÌÜ¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥ä¥Ë¥¹¤Ïµ¼Ô¤«¤é¡¢¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ä¥Ë¥¹¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤³¤Î¼ÁÌä¤¬µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¢·¯¤ÏµîÇ¯¤âÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢È¿ÂÐ¤Ëµ¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö·¯¤ÏËèÇ¯¾º¿Ê¤¹¤ë¡© ¤·¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¤½¤ì¤Ï¡¢·¯¤Î»Å»ö¤¬ËèÇ¯¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡© °ã¤¦¤è¤Í¡£·¯¤ÏËèÇ¯²¿¤«¤·¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤Ë¤¤¤¤Êë¤é¤·¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤«¡¢Î¾¿Æ¤Ë²È¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤«¡Ä¡Ä¡£²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢·¯¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢À®¸ù¤Ø¸þ¤±¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤ÏNBA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿15Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢6²óÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¡£¤¸¤ã¤¢»Ä¤ê¤Î9Ç¯¤Ï¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤Èµ¼Ô¡£
¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢·¯¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤¤¡© ¤½¤â¤½¤â¼ÁÌä¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¼ºÇÔ¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡Æ±¤¸Íý¶þ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¼ºÇÔ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤ÏÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¥¸¥ë¡¦¥Á¥ã¥óÃø¡Ø¡Ö¸¬µõ¤Ê¿Í¡×¤ÎºîÀïÄ¢¡Ù¤«¤é¤ÎÈ´¿è¤Ç¤¹¡Ë