¡ÚÃæ¾®¥¥é¥êÇÀ²È5°Ì¡Û°¦ÃÎ¡¦Éð¤Á¤ã¤óÇÀ¾ì¤¬¡ÖÄíÀèÈÎÇä¡×¤ÇÇä¾å¹â2ÇÜ¤ÎÂçÌö¿Ê¡ª¤ª¤¤¤·¤µ¤ÈÇÀÌô»È¤Ã¤Æ¤â¡ÖÉÔ¸¡½Ð¡×¤òÇä¤ê¤Ë
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¡ÖÃæ¾®¥¥é¥êÇÀ²È¥Ù¥¹¥È20¡×¤Ç5°Ì¤À¤Ã¤¿°¦ÃÎ¸©¤ÎÉð¤Á¤ã¤óÇÀ¾ì¤Ï¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÄíÀè¤ÇÄ¾Çä¤¹¤ë¡£¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤Ï5Ç¯´Ö¤ÇÇÜÁý¤·¡¢8000Ëü±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¡£Íø±×Î¨¤Ï37.5¡ó¤È¡¢Ãæ¾®¥¥é¥êÇÀ²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¡£ÆÃ½¸¡ØÌÙ¤«¤ëÇÀ¶È2025 ÆüËÜ¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¤Î¡ô16¤Ç¤Ï¡¢Éð¤Á¤ã¤óÇÀ¾ì¤ÎÌÙ¤«¤ëÈë·í¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÊÔ½¸ÉôÉûÊÔ½¸Ä¹¡¡ÀéËÜÌÚ·¼Ê¸¡Ë
Íø±×Î¨4³ä¤ÎÈë·í¤ÏÍ¢Á÷¥³¥¹¥È¤¬¥¼¥í¤Î
µæ¶Ë¤ÎÈÎÇäÊýË¡¡ÖÄíÀè¤ÇÄ¾Çä¡×
¡¡°¦ÃÎ¸©ÊËÆî»Ô¤Ë¤¢¤ëÉð¤Á¤ã¤óÇÀ¾ì¤¬Ä¾Çä¤ÎÈæÎ¨¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Àµ¡¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤À¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥È¥¦¥â¥í¥³¥·ÉôÌç¤Ç¡¢Á´¹ñ¼ó°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£2¥«·î¤Ç8000·ï¤ÎÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤¬Çä¤ì¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÇÀ²È¤â»²Æþ¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢Éð¤Á¤ã¤óÇÀ¾ì¤Ï¡¢¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ä¡¢ÄíÀèÈÎÇä¤ò½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤¹ÀïÎ¬¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÄ¾Çä¤ÎÈæÎ¨¤òÇ¯¡¹¹â¤á¡¢¼çÎÏ¤Î¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ÏÄíÀèÈÎÇä¤Ç6³ä¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ç3³ä¤¬Çä¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ê»Ä¤ê¤Î1³ä¤Ï»Ô¾ì½Ð²Ù¡Ë¡£
¡¡Éð¤Á¤ã¤óÇÀ¾ì¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢Ä¾ÇäÈæÎ¨¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Íø±×Î¨37.5¡ó¤ò¸Ø¤ëÆ±ÇÀ¾ìÂåÉ½¤Î¿ù±ºÉð¾¼¤µ¤ó¤Ë¡¢À¸»º¤ÎÆÃÄ¹¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Å¤¯¤ê¤Î¥³¥Ä¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ãæ¾®¥¥é¥êÇÀ²È¥Ù¥¹¥È20¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜÆÃ½¸¤Î¡ô13¡Ø¡ÚÃæ¾®¥¥é¥êÇÀ²È¥Ù¥¹¥È20¡Û¥½¥Ë¡¼¤Î½Ð»ñÀè¤¬ÇÀ¶È¤ÇÇ¯¼ý1200Ëü±ß¤Î¡Ö¹â¼ý±×¥â¥Ç¥ë¡×¤òÄó¼¨¡ªÇÀ¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²½¤ÎºÇÁ°Àþ¡Ù¤ò»²¾È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë