±óÌî¤Ê¤®¤³¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼ýÏ¿¡×¤òÊó¹ð¡¡¡Ö»ä¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶¦±é¼Ô¤Ë´¶¼Õ
½÷Í¥±óÌî¤Ê¤®¤³¡Ê45¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼ýÏ¿¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
±óÌî¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¶á±Æ¤òÅº¤¨¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢±óÌî¤Ê¤®¤³¤Ç¤¹¡Øµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼ýÏ¿¡ÙºòÆü¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿!!¡×¤ÈÁ°Æü¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö°ì¿ç¤â½ÐÍè¤º¡¢½Ð³Ý¤±¤ë10Ê¬Á°¤Þ¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¥À¥ì¥«¥¿¥¹¥±¥Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡£"¤â¤·¤â"¤Î»þÍÑ¤Ë¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ò¥Ð¥Ã¥°¤ËÇ¦¤Ð¤»¸½¾ì¤Çº£Ä«¤Î»ö¾ð¤ò¤ªÏÃ¤·¤Æ¡£¡ÊÌÞÏÀÀÝ¿©¾ã³²¤Î»ö¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ä¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡£¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¡£³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤ªÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¡¢¤³¤ó¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤ê¼ê¤òÂß¤·¤ÆÊú¤¤¤¿¤ê¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¼º³Ê¤Ç¤¹¡×¤È¼«¾Ê¤·¡Ö¤±¤ì¤Éº£¤Î»ä¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤«¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë½õ¤±¤ÆÄº¤¡È¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë»ö¡É¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£µö¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª±¢¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¼ýÏ¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!!´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡¡Ìµ»ö¼ýÏ¿¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â´èÄ¥¤ì¤¿¤Ê¤®¤µ¤ó¤Ï¤µ¤¹¤¬¥×¥í¤Ç¤¹¡×¡Ö¥×¥í¤Ç¤â¤Í¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤À¤«¤é¡Ä»þ¤Ë´Å¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£