¡Ú£Æ£×£Ê¡Û¸øÇ§¹Ö»Õ¡¦Æ£Â¼±Ñ·Ã¤¬Ì¥¤»¤ë¡Ö¸ª¤ÈÇØÃæ¡×·Ý½ÑÅª¥Ü¥Ç¥£¤ÎÈë·í
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÃÄÂÎ¡Ö£Æ£×£Ê¡×¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö£Ä£É£Ó£Ã£Ï£Ö£Å£Ò£Ù¡¡£Ã£È£Á£Í£Ð£É£Ï£Î£Ó£È£É£Ð£Ó¡¡£²£°£²£µ¡×¡Ê£±£µÆü¡¢ÀéÍÕ¡¦ÀÄÍÕ¤Î¿¹¸ø±à·Ý½ÑÊ¸²½¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¡¢Æ£Â¼±Ñ·Ã¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ó¥¥Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º£³£µºÐ°Ê¾å¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£Æ£×£Ê¤Î¸øÇ§¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¹Ö»Õ¤ò£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ³¤á¤ëÆ£Â¼¤Ï¡¢¥Ó¥¥Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥óÉôÌç¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Îò¤ÏÌó£¶Ç¯¡£Åö½é¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÜÅª¤Ç»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¶¯¤¤½÷À¤ËÆ´¤ì¤Æ¡×¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ëý¤ÎÉô°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¸ª¤ÈÇØÃæ¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤½¤Î¾åÈ¾¿È¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥×¥ì¥¹¤ò¡Ö½ÅÎÌ¤è¤ê²ó¿ô¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£±¥»¥Ã¥È¤ò£±£µ¥¥í¡ß£±£µ²ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿©»öÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ðËÜ¤Ï¾Æ¤Æù¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¤ÇµíÆù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µíÆù¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¥Ð¥ë¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ê¶ÚÈîÂç¡Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÂç²ñ½Ð¾ì¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¥×¥í¥«¡¼¥É¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¡£àÆù¥È¥ìá¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤ò¸Ø¤ëÆ£Â¼¤Ë¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤À¡£