Ç·ù¤¤¤Ê¿Í¤ò¡ØÇ¹¥¤¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤ë¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡ª¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤ÏÇ¤¬·ù¤¤¡©
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖÇ¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢15¡ó¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÏÇ·ù¤¤¤À¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¤Ï¡¢Ç¤ò»ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¥áー¥«ー¡ÖWhiskas¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤Î¤¿ÆÀ©ÅÙ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼êPeter Hogarth¤µ¤ó¤â¡Ö»ô¤ï¤ºÇ·ù¤¤¡×¤Î1¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¤º¤Ã¤È¸¤ÇÉ¤À¤è¡£¸¤¤Ï»ô¤¤¼ç¤ËÃé¼Â¤À¤·¡¢Åê¤²¤¿ËÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢Áö¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤Î¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤âÇ¤Ï¤³¤Á¤é¤òÉÔËþ¤²¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤À¤±¡£¿Í´Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤Ý¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤â¡¢ËÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈà¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¼«Âð¤Ë2025Ç¯2·î¡¢Ç¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸¸å6¥õ·î¤Î³¥¥È¥éÇ¡ÖBob¡×¤Ç¤¹¡£
¸í²ò¤Ëµ¤¤Å¤¯µ¡²ñ¤Ë
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Bob¤ÏWhiskas¤Î¡ÖÇ·ù¤¤Å¾´¹¤Î¤¿¤á¤ÎÎ¤¿ÆÀ©ÅÙ¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÈà¤Î¸µ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Ç·ù¤¤¤Î¿Í¤Ë2½µ´Ö¤À¤±Ç¤ò»ô¤¦µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢Ç¹¥¤¤Ë¡ÖÅ¾´¹¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¡Ö9 Lives Project Rescue¡×¡ÖHills Cat Rescue¡×¤ÈÄó·È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾è¤êµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£Ç¤Ê¤ó¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦Peter¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤¬Ç¤ÎÀ¼Á¤ò¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¸¤¤Ã¤Ý¤¤Æ°Êª¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÆüÃæºÂ¤Ã¤Æ¤ëÂÕ¤±¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Bob¤Ï¤¹¤´¤¯Í·¤Ó¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤ï¤Ð¤ê¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢°ã¤Ã¤¿¤è¡£Bob¤Ï¥½¥Õ¥¡¤ËÄ·¤Ó¾è¤ê¡¢¤Ü¤¯¤Î²£¤Ë¤¹¤ê´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ØÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤ó¤À¡£Ç¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯´Å¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤é·¯¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÂ¾¿Í¹Ôµ·¤Ê¤Î¤À¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦Èà¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ·ù¤¤¡×¤«¤é¡ÖÇ¹¥¤¡×¤Ø
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Æ±¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ñÆâ¤Ç¤â¥Ë¥åー¥µ¥¦¥¹¥¦¥§ー¥ë¥º½£¤Ï5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÇ·ù¤¤¡×¤Ç¤¹¡£Æî¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢½£¤ÈÀ¾¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢½£¤Ï16¡ó¡¢¥¯¥¤ー¥ó¥º¥é¥ó¥É½£¤È¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¤¬14¡ó¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÆî¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢½£¤ò½ü¤¯¾åµ4½£¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¼Ô¤Î30¡ó°Ê¾å¤¬¡ÖÇ¤È¶áµ÷Î¥¤ÇÀÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°¿´Íý³Ø¼ÔJuliette Tobias-Webb¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤Ï¡¢Ê¸²½ÅªÅÁÅý¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾ðÊó¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡ØÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ê¹Í¤¨Êý¡Ù¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÇ¤ÈÀÜ¤·¤¿·Ð¸³¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤Î64¡ó¤Ï¡¢¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤Æ¼ê¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥Ú¥Ã¥È¤ò¹¥¤à¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇ¤¬ËÜÍèÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÃÀ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÇ¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç¤Ï´°àú¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËJuliette¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÎÄêÅª¤Ê´¶¾ð¤ò¤â¤Ä²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤Ï¼«Î©¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤Î¥Ëー¥º¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÀ³Ê¤È°¦¾ð¿¼¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2½µ´Ö¤À¤±¤Ç¤âÇ¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÇ§¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Ç¹¥¤¤Î¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
½ÐÅµ¡§New Whiskas program aims to ¡Æconvert¡Ç Aussie cat haters into cat lovers