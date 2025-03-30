´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö½Õ¥É¥é¥Þ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª3°Ì¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¡¢2°Ì¡Ø»ÒµÜÎø°¦¡Ù¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
2025Ç¯¤Î½Õ¥É¥é¥Þ¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£³ÆºîÉÊ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤äÍ½¹ð±ÇÁü¤Î¸ø³«¤¬¼¡¡¹¤È¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ëºîÉÊ¤Î¾ðÊó¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê25¡Ë¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡Ø¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºîÉÊ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤â¡Ä¡Ä¡£
¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤ÏWEB¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥Ä¡¼¥ë¡ÖFreeasy¡×¤Ë¤Æ¡¢20ºÐ¤«¤é70ºÐ¤Î¥É¥é¥Þ¹¥¤¤ÊÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤½Õ¥É¥é¥Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
Âè3°Ì¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸É¼¿ô¤ÇÆó¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡£
¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯94¡Ë¡£Æ±ºî¤Ï¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤È¤½¤ÎºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬´é¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°ºî¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤·¤ï´ó¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÔÁ°ºî¤Î»ëÄ°Î¨¤¬°¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¤Þ¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡Õ
¡Ôº£¤Î¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Õ
Âè3°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Æó¤ÄÌÜ¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢´Ý»³Àµ¼ù¡Ê64¡Ë¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Î¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡£
°ÂÃ£Í´¼Â¡Ê43¡Ë¡¦ÁêÉð¼Óµ¨¡Ê39¡Ë¡¦°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ê41¡Ë¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥À¥áÉ×¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤¿¹¬¤»¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ò¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëºÊ¤¿¤Á¤ÎÉü½²·à¤À¡£¤·¤«¤·²á·ã¤¹¤®¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ËµñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ô¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¤Ä¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô·ù¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤«¤é¡Õ
Âè2°Ì¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø»ÒµÜÎø°¦¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£
¡Ô»ä¤Î»ÒµÜ¤¬Îø¤ò¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¤½¤ì¤ÏÉ×¤È¤ÏÊÌ¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¡Õ¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ±ºî¡£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤²á·ã¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤âÉÔÎÑ¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÊüÁ÷Á°¤«¤éÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤â¡£¥¿¥¤¥È¥ëÆ±ÍÍ¡¢ÆâÍÆ¤Ç¤â»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÔÂêÌ¾¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤ä¤Ï¤êÂêÌ¾¤¬´ñÅ·Îõ²á¤®¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ç¸«¤ë¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡Õ
¡Ô¥É¥í¥É¥í¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡Õ
¡Ô¤³¤Æ¤³¤Æ¤ÎÅ¥¾Â¤½¤¦¡Õ
¤½¤·¤Æ¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê48¡Ë¼ç±é¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆÃÁÜ9 final season¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£
¤«¤Ä¤ÆÅÏÀ¥¹±É§¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯72¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý9·¸¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£ÄÌ»»20ºîÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¥ê¡¼¥º8ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤À¤¬¡¢Å¸³«¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤òÃ²¤¯À¼¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥·¥ê¡¼¥º³«»ÏÅö½é¤Ï2¥±¥¿Âæ¤À¤Ã¤¿»ëÄ°Î¨¤â½ù¡¹¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÆÃÁÜ9 season7¡Ù¤Ç¤ÏÁ´ÏÃ1·å¤Ç¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´üÂÔÃÍ¤ÏÇö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ô¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥ó¥Í¥êµ¤Ì£¡Õ
¡ÔËè²ó¡¢Æ±¤¸¤Î¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Îµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡Õ
¡Ô²áµî¤ÈÊÑ²½¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔºÇ½é¤Îº¢¤ÏÌÌÇò¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Í¥¿ÀÚ¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¹¹´¶¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡Õ