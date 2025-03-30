¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù23Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¡À¸ÊüÁ÷¤ÇË¡Î§ÁêÃÌ¥Ð¥È¥ë¡õ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡õ¡ÈÅÁÀâ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡É¤Ê¤ÉºÆ¸½¥É¥é¥Þ²½
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦30ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØºÇ½ª²ó3»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å9¡§54¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ23Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¸åÆ£µ±´ð¡õ²Ï¹ç°ê¿Í
¡¡ºÇ½ª²ó¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢3ËÜ¤Î´ë²è¤òÁ÷¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤ÎÊÛ¸î»Î·³ÃÄ8¿Í¤¬À¸ÂÐ·è¡£23Ç¯´Ö¤ÎÊüÁ÷¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹ÔÎó¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤¬Âç½¸·ë¤·¡¢²ÃÆ£¹À¼¡¡¢SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡õÅÄÃæ¼ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤ÎÅÜ¤ê¤ÎË¡Î§ÁêÃÌ¤ÇÊÛ¸î»Î¤¬À¸¥Ð¥È¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢23Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¾®³Ø¹»¤òÀßÎ©¤¹¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬À¸ÊüÁ÷¤ÇÉü³è¤¹¤ë¡£¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢³Ø¹»·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤ò´Þ¤à100¿Í¤ÎÍÌ¾¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤±¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¾®³Ø¹»¤ò·úÀß¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¡£2008Ç¯5·î¤Ë3½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢08Ç¯11·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢·úÀß¤µ¤ì¤¿¾®³Ø¹»¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾®³Ø¹»¤Î¸½¾õ¤òÅìÌî¹¬¼£¤ÈËÌÂ¼À²ÃËÊÛ¸î»Î¤¬¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡¼¥È¡£·úÀßÅö½é¤è¤ê¤â»ùÆ¸¤¬Ìó3ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢ÊÉ¤Î¤Ê¤¤Î×»þ¤ÇÂ¤¤Ã¤¿¹»¼Ë¤ò»È¤¦¥¯¥é¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¹»¼Ë¤òÁýÀß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢17Ç¯Á°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«ºÅ¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢ÃøÌ¾¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³¨²è¤ò¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä»á¡¢¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦»á¡¢µÈÅÄ¤¹¤º¤«»á¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬´ë²è¤Ë»¿Æ±¤·¡¢³¨¤òÄó¶¡¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¤¤¤¯¤é¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¡£
¡¡23Ç¯¤Î´Ö¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ö·ï¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢ºÆ¸½¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡£ÅìÌî¹¬¼£Ìò¤òÌî´Ö¸ýÅ°¡¢¸åÆ£µ±´ðÌò¤ò²Ï¹ç°ê¿Í¤¬¤½¤Ã¤¯¤êºÆ¸½¡£ÈÖÁÈ¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡É¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¸åÆ£µ±´ð¡õ²Ï¹ç°ê¿Í
¡¡ºÇ½ª²ó¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢3ËÜ¤Î´ë²è¤òÁ÷¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤ÎÊÛ¸î»Î·³ÃÄ8¿Í¤¬À¸ÂÐ·è¡£23Ç¯´Ö¤ÎÊüÁ÷¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹ÔÎó¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤¬Âç½¸·ë¤·¡¢²ÃÆ£¹À¼¡¡¢SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡õÅÄÃæ¼ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤ÎÅÜ¤ê¤ÎË¡Î§ÁêÃÌ¤ÇÊÛ¸î»Î¤¬À¸¥Ð¥È¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¹»¼Ë¤òÁýÀß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢17Ç¯Á°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«ºÅ¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢ÃøÌ¾¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³¨²è¤ò¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä»á¡¢¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦»á¡¢µÈÅÄ¤¹¤º¤«»á¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬´ë²è¤Ë»¿Æ±¤·¡¢³¨¤òÄó¶¡¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¤¤¤¯¤é¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¡£
¡¡23Ç¯¤Î´Ö¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ö·ï¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢ºÆ¸½¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡£ÅìÌî¹¬¼£Ìò¤òÌî´Ö¸ýÅ°¡¢¸åÆ£µ±´ðÌò¤ò²Ï¹ç°ê¿Í¤¬¤½¤Ã¤¯¤êºÆ¸½¡£ÈÖÁÈ¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡É¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£