¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦³¤Ìî¤¬·ãÁö¡ªº£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡¡º£µÜ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤Ç°Õ¼±¤ËÊÑ²½
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡Ý5¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯3·î29Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³¤Ìî¤¬¡Ö9ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Çº£µ¨½é½Ð¾ì¡£¥×¥í½é¤Î»°ÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ö¤È¤¤ÂÇ·â¤ÇH¥é¥ó¥×¤ò¤È¤â¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂÇ½ç¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£9ÈÖ¡ÊÂÇ¼Ô¡Ë¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÁ°Æü¤Î»î¹ç¸å¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ÐÎÝ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï3²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥í¥Ã¥Æ¡¦¥Ü¥¹¤ÎÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀþ¤Ë±¿¤ó¤À¡£±¦Íã¼ê¡¦À¾Àî¤Ï¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤¿¤¬Êáµå¤Ç¤¤º¡¢ÂÇµå¤ÏÅ¾¡¹¤È¤·¤¿¡£14Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇÁöÎÝÃæ¤ËÄË¤á¤¿±¦ÂÀÂÜÎ¢¤Î¿´ÇÛ¤ò´°Á´Ê§¿¡¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç°ìµ¤¤Ë»°ÎÝ¤Ø¡£1»à¸å¡¢¶áÆ£¤Îº¸µ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ïº£µÜ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£¡Ö¤¿¤À¤Î8ÈÖ¡¢9ÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô»ú¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Êºòµ¨¤Î¡Ëº£µÜ¤µ¤ó¤ÎÆ¯¤¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤âÀ¨¤¤·ù¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£5²ó1»à¤Ç¤Ï±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£»Õ¾¢¡¦º£µÜ¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë±¦ÂÇ¤Á¤«¤éÂÇÀþ¤Ï¾å°Ì¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÌøÅÄ¤Î°ì»þµÕÅ¾¤È¤Ê¤ë3¥é¥ó¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥Ò¥Ã¥È¤Ï2ËÜ¤È¤âÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤«¤é°ú¤Â³¤Âç´Ø¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£¹¶¼é¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ÆÉ¬¤ºÀµÊá¼ê³Í¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£