µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡×¡¡ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤ÎÃæ»³¤Ï£²²óÂÇ¼Ô°ì½ä¤Îµ¯ÅÀÂÇ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£±£²¡½£°¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££´²ó¤Þ¤ÇËè²ó¤Î£±£²ÆÀÅÀ¡£Á°Æü£²£¸Æü¤Î³«ËëÀï¤Î£¸²ó¤«¤é£·¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ê°µÅÝ¤·¤¿¡£µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£³«Ëë¤«¤é£²»î¹ç¤Ç·×£³£°°ÂÂÇ¡Ê£±£·¡¢£±£³¡Ë¤ÏµåÃÄºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÎÌÔ¹¶¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô°ì½ä£¶ÆÀÅÀ¤·¤¿£²²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦Ãæ»³¤Îº¸Á°°ÂÂÇ¤¬µ¯ÅÀ¡£ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¡£
¡¡»°ÎÝ¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºäËÜ¤Ï³«ËëÀï£µÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¡ÖºäËÜ¤ÎºòÆü¤Î·ë²Ì¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Ãæ»³¤Î¾õÂÖ¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈºäËÜ¤ò³°¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥óÀïÂÇÎ¨£³³ä£´ÎÒ¤ÎÃæ»³¤ò¡Ö£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ËÆþ¤ì¤¿¡££²ÂÇÀÊÌÜ°Ê¹ß¤ÏËÞÂà¤·¤Æ£µÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢²æËý¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤Èº£¸å¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ°¤Éô¿µÇ·½õ¸å±ç²ñ¤ÎÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É°¤Éô´ÆÆÄ¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¡¢»¥ËÚ¤Çµï¼ò²°¡ÖËÌ¤ÎÌ£¡¡Âç½õ¡Ê¤ª¤ª¤¹¤±¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò±Ä¤àÂçÅç¾»½¼¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç»¥ËÚÆþ¤ê¤·¤¿£±£·Æü¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÂçÅç¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤Ç·èµ¯½¸²ñ¡£¼óÇ¾¿Ø¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢£±·³Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¡¢¤¤¤¯¤é¡¢¤«¤Ë¤Ê¤ÉÌ¾Êª¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ·ëÂ«¤ò¿¼¤á¤¿¡£¡ÖÁ´°÷¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ë°¤Éôµð¿Í¡£ÀäÉÊÎÁÍý¤Î¸æÎé¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤Ç¤ÏÌçÏÆ¤ËÂÇ·â»ØÆ³¡£»Ø´ø´±¼«¤é¥È¥¹¤ò¾å¤²¤Æ½õ¸À¤·¤¿¡£¡Ö²¼È¾¿È¤ò¶¯¤¯¤·¤Ã¤«¤ê»È¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤ÀÌçÏÆ¤Ï¡¢£²²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éº¸ÍãÀþ£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É£²°ÂÂÇ¤ÈÌöÆ°¡£Ãæ»³¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥È¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·Ç¤²¤ë¹¶·âÌîµå¤Ç³«Ëë£²Ï¢¾¡¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö¿¤Ó¤·¤í¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëÀ®Ä¹ÅÓ¾å¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë