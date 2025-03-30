2À¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Î±¿Ì¿Åª¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ªÉ×¤ÎÉã¤ÏÌîµå³¦¡¢ºÊ¤ÎÉã¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É
3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë¡¢Éã¿Æ¤¬ÍÌ¾¿Í¤À¤È¤¤¤¦2À¤Æ±»Î¤Î¿·º§É×ÉØ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¼«Âð¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÀéÍÕ¸©¤¤¤¹¤ß»Ô¡£½»¤ß¤¿¤¤ÅÄ¼Ë¥Ù¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¥¨¥ê¥¢¤Ç9Ç¯Ï¢Â³Áí¹ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³¹¤À¡£
¤Þ¤º¤ÏVTR¤Ç¼«Âð¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÉã¿Æ¤¬¤É¤ó¤ÊÍÌ¾¿Í¤Ê¤Î¤«¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
É×¤ÎÉã¤ÏÌîµå³¦¡¢ºÊ¤ÎÉã¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£MC2¿Í¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¤«¡©
2¿Í¤¬½»¤à¤Î¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Ê¥¤¥¹¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£É×¤ÏÀéÍÕ¸©¤Î¥´¥ë¥Õ¾ìÊ»Àß·¿¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤Ç¹Êó·ó¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
12ºÐ¤Î°¦¸¤¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Á¤ã¤ó¤âÅÔÆâ¤«¤é¤Î°Ü½»¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢³¤ÊÕ¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£µÙÆü¤Ë¤ÏºÊ¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢22¡Á23Ç¯Á°¡£É×¤¬¿¦¾ì¶á¤¯¤ÎÀ¤ÅÄÃ«¤Î¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥È¤À¤ÈºÊ¤ò¾Ò²ð¡£·ÝÇ½³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÌ¼¤À¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢É×¤Î¤³¤È¤â¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Ìîµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÂ©»Ò¤À¤ÈºÊ¤Ë¾Ò²ð¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥Á¥ã¥é¤½¤¦¤Ê25ºÐÅö»þ¤ÎÉ×¤Ï¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢²¿ÅÙ¤«ÏÃ¤·¤¿ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤«¤éÌó17Ç¯¸å¡¢É×¤¬Åö»þÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥´¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥¹¥ó¾ì¤ÇºÆ²ñ¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÉã¿Æ¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢É×¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢É×¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ã¤×¤ê¤ËºÊ¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¶Ê¤·¡¢¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¾Ð¤ï¤»Êý¤Ç¤ª¤ª¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÉ×¡£¾®ÎÓ°°¤Î¡Ø¼«Æ°¼Ö¥·¥ç¡¼²Î¡Ù¤ä¾¾»³Àé½Õ¤Î¡ØÄ¹¤¤Ìë¡Ù¤Ê¤É¡¢ºÊÀä»¿¤Î¥«¥é¥ª¥±Æ°²è¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇµÞÀÜ¶á¤·¡¢¸òºÝ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿2¿Í¡£É×¤Î¼Â²È¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢°ìµ¤¤Ë·ëº§¤Ø¤È¶á¤Å¤¯¡ÈÌîµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤ÎÂç¾¡Éé¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡©
¤³¤³¤ÇÉ×¤ÎÉã¤«¤éºÊ¤Ø¤Î¼ê»æ¤òMCÆ£°æÎ´¤¬Ï¯ÆÉ¡£¤½¤Î°¦¤µ¤ìÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤Ë¡¢»×¤ï¤ººÊ¤¬¹æµã¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢ºÊ¤ÎÉã¤È¤â¸òºÝÄ¾¸å¤«¤é²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¡£¤·¤«¤·2Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢É×¤ÎÉã¤¬Ìîµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òºÊ¤¬ÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ºÊ¤ÎÉã¤Ï¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤·¤À¤È¤¤¤¦2¿Í¤ÎÉã¿Æ¡£È¾Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Ï2¿Í¼çºÅ¤Î¥´¥ë¥Õ¤Î¥³¥ó¥Ú¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤ä¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·ëº§¼°¤Ç¤Ï¡¢Éã2¿Í¤ËµÞ¤¤ç´¥ÇÕ¤Î°§»¢¤òÌµÃã¤Ö¤ê¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤ÈÓ¹¤ëµ®½Å±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÉã¤«¤éÉ×¤Ø¤Î¼ê»æ¤â¡£MCÆ£°æ¤â¡ÖÂº·É¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶Æ°Åª¤ÊÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¿Æ¤ÎÌ¾Á°¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç·ëº§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ×¡£2À¤Æ±»Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½·ë¤Ð¤ì¤¿±¿Ì¿Åª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÃíÌÜ¤À¡£