£Ä£å£Î£Á¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¡ÖÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡Ìµ±ç¡¢£²Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¸å½éÀèÈ¯£¶²ó£±¼ºÅÀ¡¡»Íµå¤«¤é¤Î¼ºÅÀ²ù¤ä¤à
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á£°¡Ý£±ÃæÆü¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µ¤²¹£¶ÅÙ¡£¾®±«¤Î¤ä¤Þ¤Ê¤¤¶Ë´¨¤Î¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬¤Û¤¨¤¿¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²£ÉÍ¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¤¬¡¢Éüµ¢¸å½éÀèÈ¯¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º£¶²ó£±¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤¤ÃË¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï´°àú¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢ºÇÂ®£±£µ£´¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤ò¸ò¤¨£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£Æó²ó¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤¬¡¢£²»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¤Î»Íµå¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤±¤Ë¡Ö¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡¸«¤»¾ì¤â¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£»Í²ó¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¤â¸åÂ³¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê¡£ËþÎÝ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£¹Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ËÅêµåÆ°ºî¤òÊÑ¹¹¤·¥Ü¡¼¥¯¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÅêµå¡£¡Ö¤Þ¤¿¥Ü¡¼¥¯¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÐ±þÎÏ¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Þ¤¿Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶³´¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÃæ£´Æü¤äÃæ£µÆü¤Ç²ó¤ë¥×¥é¥ó¤òÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¼¡²óÅÐÈÄ¤ÏÍè½µËö¤Î¹ÅçÀï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£