ºäËÜ²Ö¿¥¡¡£´Ï¢ÇÆ¤Ê¤é¤ºÎÞ¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡£Ó£Ð£µ°Ì¤â¥ì¥Ù¥ë£´Ï¢È¯¤ÇÈÔ²ó£²°Ì¡Ö¤³¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¤¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤Ê·Ð¸³¡×
¡¡¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ë
¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£´¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤Ï£±£´£¶¡¦£¹£µÅÀ¤Ç¡¢£µ°Ì¤À¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤È¤Î¹ç·×¤Ç£²£±£·¡¦£¹£¸ÅÀ¤Î£²°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢£¶£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î£´Ï¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï£±£´£±¡¦£¸£°ÅÀ¤Ç£Ó£Ð¤È¹ç·×£²£±£µ¡¦£²£´ÅÀ¤Î£³°Ì¡£Èõ¸ý¼ãÍÕ¡Ê¥Î¥¨¥Ó¥¢¡Ë¤Ï£¶°Ì¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÏÍèÇ¯£²·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬·ü¤«¤ê¡¢ÆüËÜÁª¼ê¾å°Ì£²¿Í¤Î½ç°Ì¹ç·×¤¬¡Ö£±£³¡×°ÊÆâ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂç¤Î£³ÏÈ¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¦¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¤ÎµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï£¶£·¡¦£¶£¹ÅÀ¤Î£²£²°Ì¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¿Ê¤á¤º¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Î¸ÞÎØÏÈ³ÍÆÀ¤ÏÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡½÷²¦¤ÎºÂ¤ò¼é¤ê¤¤ì¤º¡¢²ù¤·ÎÞ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤¿¡££¶£¶Ç¯¤Ö¤ê£µ¿ÍÌÜ¤Î£´Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ºäËÜ¤Ï£±£´£¶¡¦£¹£µÅÀ¤Ç¥Õ¥ê¡¼£²°Ì¤È·òÆ®¤·¤¿¤¬¡¢£Ó£Ð¼ó°Ì¤Î¥ê¥å¥¦¤ËµÚ¤Ð¤º¹ç·×£²£±£·¡¦£¹£¸ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡£Ó£Ð£µ°Ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£²ñ¾ì¤ò´¬¤¹þ¤àÇ®±é¤Ç°ìµ¤¤ËÈÔ²ó¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£²²óÅ¾È¾¡Ë¤«¤é¼¡¡¹¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¥ó¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥ì¥Ù¥ë£´¤òÏ¢È¯¡£±éµ»¸å¤Ï²¿ÅÙ¤â·ý¤ò°®¤ê¡¢É¹¾å¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿¡×¤È¡¢ÁíÎ©¤Á¤Î´ÑµÒ¤«¤é¹ß¤êÃí¤°ÂçÇï¼ê¤òÁ´¿È¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿¥ê¥å¥¦¤Î±éµ»Á°¤Þ¤Ç¡¢ºäËÜ¤Ï»ÃÄê¼ó°Ì¡£Èõ¸ý¤äÀéÍÕ¤Î±éµ»¤Ë´¶ÎÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¥¢¥ê¥µ¡Ê¥ê¥å¥¦¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê±éµ»¤ò¤·¤ÆÉé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¸å¤Ë²ù¤·¤¹¤®¤¿¡×¡£¿·½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥å¥¦¤Ë¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÌÜ¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÇØÉé¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿½Å°µ¤«¤é¤Ï²òÊü¤µ¤ì¡Ö£±²ó¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¡×¤È¾Ð´é¤â¡£¡Ö¼¡¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤á¤ë¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¤¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈºäËÜ¡££±Ç¯¸å¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç½¸ÂçÀ®¤òÌ¥¤»¤ë¡£