¥Þ¥ÞÍ§¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ò¤Î¸Ó¡¢Â´¶È¼°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë♡¡×¢ª Â³¤¯¡ØÌµ¿À·ÐÈ¯¸À¡Ù¤Ë¡¢Àä¶ç
»Ò¤É¤â¤ËÂç¶â¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤ë¿Æ¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï¤ª¶â¤Ï¤«¤±¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î»ö¤Ï°Â¤¯ºÑ¤Þ¤»¤ë¿Æ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÈÄí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤Î¤ªÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿A¥Þ¥Þ¡£Í½ÁÛ³°¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤â¤ËÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤»ä¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸Ó¤ò¥¿¥À¤Ç¤è¤³¤»¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿Þ¡¹¤·¤¤¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
illustrator : saaco
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Kato Rira
¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤â¡¢½Ð»º¤È°é»ù¤òµ¡¤Ë¡¢¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤«¤é¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¥³¥é¥à¤Ë¼¹É®¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥Þ¡¢PTA¡¢¿¦¾ì¤È²ÈÄí¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¼ç¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¥³¥é¥à¤ò¼¹É®Ãæ¡£