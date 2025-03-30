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⏱️ 45+6' 1️⃣-0️⃣— Stade de Reims (@StadeDeReims) March 29, 2025
⏸️ Mi-temps. Nos Rémois sont devant à la pause grâce à un but de Keito Nakamura !
Allez les gars, on continue comme ça ! ⚪️#SDROM #GoSDR pic.twitter.com/8tgndKQTbg
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