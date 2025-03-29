¡Ö¤ï¡¢»ä¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡©¡ª ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¿·¿Í¶µ°é·¸¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡Ø¶Ã¤¤Î¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¡Ù
¿·¿Í¶µ°é¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿·¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿·¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¶µ°é·¸¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤È¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÎ×µ¡±þÊÑ¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤¿¿·¿Í¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¿Í¶µ°é·¸¤Î»îÎý
40ÂåÈ¾¤Ð¤Î»ä¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î½Õ¡¢¿·¿Í¤Î¶µ°é·¸¤òÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¿Í¤Îº´Æ£¤¯¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¾¯¡¹µ¤¤¬¼å¤¯»Ø¼¨ÂÔ¤Á¿Í´Ö¤Ê¤È¤³¤í¤¬¶Ì¤Ëàì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê°é¤Æ¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ðÁÃ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1¤Ä1¤ÄÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
½¤ÀµÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ»ØÆ³
¤¢¤ë»þ¡¢¼è°úÀè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î´ÊÃ±¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤òº´Æ£¤¯¤ó¤Ë°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿·¿Í¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄó½Ð¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼è°úÀè¤ËÄó½Ð¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹½À®¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¸í»úÃ¦»ú¤âÂ¿¤¤¡Ä¡Ä»ä¤Ïº´Æ£¤¯¤ó¤Ë¡Ö¤³¤Î»ñÎÁ¤À¤È¡¢²ñ¼Ò¤Î¿®ÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦1ÅÙºÇ½é¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë½¤Àµ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ã¤¤ÎÊó¹ð
ÍâÆü¡¢»ä¤Ï¿Í»öÉô¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¶ÃØ³¡ª
¤Ê¤ó¤È¡¢º´Æ£¤¯¤ó¤¬»ä¤«¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¿Í»öÉô¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ë¤½¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤ËÀÜ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤«¤ì¡¢»ä¤Ïº´Æ£¤¯¤ó¤Ë»ñÎÁ¤Î½¤Àµ¤ò»Ø¼¨¤·¤¿·Ð°Þ¡¢ÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×
¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº´Æ£¤¯¤ó¤Ï¡ØºÇ½é¤«¤éºî¤êÄ¾¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¥¼¥í¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤»¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ä¤¬»ñÎÁ¤ËÀÖ¥Ú¥ó¤Ç½¤Àµ²Õ½ê¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤â¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¾®³ØÀ¸°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢»ä¤Ïº´Æ£¤¯¤ó¤Ë²þ¤á¤Æ°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¸í²ò¤ò²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤â¼«Ê¬¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬²á¾ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¤³¤È¤Ï¾¯¤·¶ËÃ¼¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÀÎ¤È°Û¤Ê¤ë´¶À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢»ØÆ³ÊýË¡¤ò²þ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦½÷À²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯1·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ÍõÂô¤æ¤¤Î
¸µOL¡£½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤ÎÀ¸¤¿É¤µ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢ÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¤¤¤È¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£°ÊÍèÎø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000ËÜ°Ê¾å¼¹É®¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡£Æü¡¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ä¥ê¥âー¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤ò¼èºà¡£µ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£