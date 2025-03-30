¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÛËÜ´ÖÀµÂ§¤Î¡ÈÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡É¤ÏÇÏ¾ìµ®Ìé¡¡¡È¶å½£¤Î·ì¡É¤¬¤³¤³¤ÇñÛ¤°
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè60²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×¤ÎËÜ´ÖÀµÂ§µ¼Ô¤ÏÇÏ¾ìµ®Ìé¤ò·ã¿ä¤·¡£ÀäÉÊ3¥³¡¼¥¹¤µ¤Ð¤¤ËÁ´¤Æ¤òÂ÷¤¹¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï²Æ¾ì¤«¤é¥ê¥º¥à¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹ÇÏ¾ì¤¬10R¤Ç2Ãå¡£19Ç¯¡Ê½àV¡Ë°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Í¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î»þ¡Ê19Ç¯¡Ë¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤Ë½é¤á¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¡¢¥Þ¥°¥ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤·¡¢Àª¤¤¤Ç¾è¤ì¤¿¡×
¡¡ÆÀ°Õ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤µ¨Àá¡¢¤·¤«¤â2·î¤Î¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¤Ç¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¤Î¹¥·ë²Ì¤À¡£
¡¡½éÆü¥É¥ê¡¼¥à¤Ï6Ãå¤Ë½ª¤ï¤ë¤â41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿26Æü¡Ê2ÆüÌÜ¡Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Ô¥óÃ¥¼è¤Ç¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¥Ú¥é¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÃ¡¤ÊÑ¤¨¤ÆÏ¢¾¡¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£½àÍ¥¤Ï5Æü´Ö¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡18Ç¯¤Ï°²²°¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤ò¡¢23Ç¯¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤òV¡£Ê¡²¬¸©¤ÎSG¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¤¡£
¡¡¡ÖÉãÊý¤ÎÁÄÊì¤¬¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤â¶å½£¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡º£²ó¤Ï¼¢²ì»ÙÉô¤¬6¿Í»²Àï¡£ÊÒ¶¶¤¬2ÆüÌÜ¡¢¿¼°æ¤¬4ÆüÌÜ¤ËSG½é¾¡Íø¡£»ÙÉôÄ¹¤ÎÇÏ¾ì¤â´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¼°æ¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë1Ãå¤ò³Í¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÊÒ¶¶¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤â¤«¤«¤Ã¤¿Àá¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤³«ºÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¡×
¡¡½àÍ¥2Ãå¤Ç¤âÍ¥¾¡Àï¤Ï3¹æÄú¡£¶¯Îõ¤ÊÄÉ¤¤É÷¤â¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡¦3¥³¡¼¥¹·þ¤êº¹¤·¤ò¤Í¤¸¹þ¤à¡£
¡¡¡ÚËÜ´Ö¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û12R¡¢ÇÏ¾ì¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½éV¤Ø¡£¡ã3¡ä¤«¤é¡ã1¡ä¡ã2¡ä¡ã4¡ä¡ã5¡ä¤Î2¡¢3Ãå¡£
¡¡¡þËÜ´Ö¡¡ÀµÂ§¡Ê¤Û¤ó¤Þ¡¦¤Þ¤µ¤Î¤ê¡Ë1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë1·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î42ºÐ¡£Àã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç´¨¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡£