¿Æ¤è¡¢Âç³Ø¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤´¤á¤ó¡£Àµ¼Ò°÷¤ò¼¤á¡¢ºá°´¶ ¢ª Êì¤«¤é¤Î¡ØÍ½ÁÛ³°¤ÎËÜ²»¡Ù
»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤È¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò½¬¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¹Ô¤¤¿¤¤Âç³Ø¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¶µ°éÈñ¤òÀË¤·¤Þ¤º¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Æ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤ÉÕ¤¯¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï»ä¤ÎÍ§¿ÍA»Ò¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢½Ð»º¤òµ¡¤Ë¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤«¤é¥Ñー¥È¤ØÅ¾¿È¤·¤¿Èà½÷¤¬¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æºá°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ¤ÎËÜ²»¤òÃÎ¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤«¤é¥Ñー¥È¤ØÅ¾¿È
A»Ò¤Ï¹ñÆâ¤ÎÍÌ¾Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢Âç¼ê³¤±¿²ñ¼Ò¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì½¢¿¦¡£ÂçÊÑ¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤ÇµëÍ¿ÌÌ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÆâÎø°¦¤ò·Ð¤Æº£¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¡¢½ô¡¹¤Î»ö¾ð¤«¤é2¿ÍÌÜ¤Î½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¿ôÇ¯´Ö¤Ï»Ò°é¤Æ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¶á½ê¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ç¥Ñー¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëA»Ò¡£µëÎÁ¤ÏÀµ¼Ò°÷»þÂå¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¿¦¾ì¤Ë²¿¤âÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£A»Ò¤Î´õË¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÈÄí¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤Ç¤¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Ë¤â²ñ¼Ò¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤«¤Ç¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æºá°´¶¤¬¡Ä¡Ä
¼«Ê¬¤Î´õË¾ÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëA»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÎÉ¤¤Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ15Ç¯°Ê¾å¤â¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Àµ¼Ò°÷¤ò¼¤á¤Æ¥Ñー¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ºá°´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥Ñー¥È¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤¬°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢²¼½ÉÈñÍÑ¤äÂç³Ø¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ë»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤Ñ¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿Æ¤ËÂÐ¤·¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£A»Ò¤Î¼Â²È¤ÏÉÏË³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃÊÌÍµÊ¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆÈ¿È»þÂå¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¼«¿®¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£
Êì¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¸ÀÍÕ
ÀèÆüÊì¤Ë²ñ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤âº£¤ÎÆ¯¤Êý¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Æ¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÊì¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© É×ÉØ¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤ë¤Ê¤é¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¦Æ¯¤¤«¤ÄÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¿Êì¤Ï¡¢A»Ò¤ÎÆ¯¤Êý¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤È¤â¡£
Êì¤Î¤ä¤µ¤·¤µ
A»Ò¤ÏÊì¤«¤é¡ÖÎÉ¤¤Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤·¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÇÆ¯¤¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Êì¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡£Ì¼¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëºá°´¶¤ò´¶¤¸¤È¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢A»Ò¤ÏÊì¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÊì¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ä°¦¾ð¤ò¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¡¢¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê¿Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£A»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¤È¤â¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¿Æ¹§¹Ô¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¥Ñー¥È¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯3·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ichika.K
2»ù¤Î°é»ù¤òµ¡¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤òÉÁ¤¯¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£»Ò°é¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Î¼¹É®¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¸½ºß¤Ïltn¤Ç¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜÃæ¡£Âç¼ê´ë¶È¤ÎÁí¹ç¿¦¤Ç¤ÎOL·Ð¸³¡¢¤½¤³¤«¤éÉ×¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¤Ë¤è¤ê¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤Î°é»ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¯¡¢Æü¡¹¾ðÊó¤ò¥ê¥µー¥ÁÃæ¡£