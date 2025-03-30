EXILE¡¡¿·»þÂåÅþÍè¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¿Ê²½¤µ¤»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½¸ÃÄ¤Ø¡¡¡È°ìÂ²¡É¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯º²
¡¡EXILE¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤¬29Æü¡¢Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô¤Î¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢EXILE¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢EXILE¡¡TRIBE¡Ê¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤ò´Þ¤à°ìÂ²¡Ë¤¬¶¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸ø±é¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð±é¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤ë°ÛÎã¤Î·Á¼°¡£¤³¤ÎÆü¤Ï·×11¿Í¤¬½Ð±é¤·¡¢¿·»þÂåÅþÍè¤ò¥Õ¥¡¥ó9000¿Í¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡TAKAHIRO¡Ê40¡Ë¤é40Âå¤ÎEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎFANTASTICS¡¦ÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ê25¡Ë¤Þ¤Ç¿·µì¤ÎÀ¤Âå¤¬½¸¤Ã¤¿¡£¡ÖChoo¡¡Choo¡¡TRAIN¡×¤Ê¤ÉEXILE¤ÎÂåÉ½¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë34¶Ê¤òÈäÏª¡£TAKAHIRO¤Ï¡ÖÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢EXILE¤ËÌ´¤òÊú¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸ºî¤ê¤ò¤¹¤ë²è´üÅª¤ÊÄ©Àï¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡EXILE¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¡ÖEXILE¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤À¡£EXILE¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¿Ê²½¤µ¤»¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â´¶È¤·¤Æ¤â¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¶Ê¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¤½¤Îº²¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖEXILE¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡¡EXILE¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£6¿ÍÁÈ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¸òÂå¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÉý²ÃÆþ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï17¿ÍÂÎÀ©¡£AKIRA¡Ê43¡Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤ò¡Ö²Î¤äÍÙ¤ê¤ÈÅÁÅý¤ò·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤¹¤ë¤¢¤êÊý¡×¤ÈÉ½¸½¡£º£²ó¤ÎÄ©Àï¤â¤½¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¡£¡ÖEXILE¤ÎËÜ¼Á¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¡È¤¢¤êÊý¡É¤È¡ÈÂ¸ºß¤Î»ÅÊý¡É¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎEXILE¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤ÎÌ³¤á¡×¤ÈÀÕÇ¤¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖWHAT¡¡IS¡¡EXILE¡×¡£EXILE¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤â¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿TAKAHIRO¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅú¤¨Ãµ¤·¤ÎÎ¹¤³¤½¤¬¡¢EXILE¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¡£Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎ¹¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊµÈß·¡¡ÎÝ¡Ë
¡¡¡ÚEXILE¤ÎÊÑ²½¤ÎÎò»Ë¡Û
¡¡¢§1999Ç¯¡¡Á°¿È¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJ¡¡Soul¡¡Brothers¡×¤¬ÃÂÀ¸
¡¡¢§01Ç¯¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢¡ÖEXILE¡×¤È¤·¤Æ»ÏÆ°
¡¡¢§06Ç¯¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎSHUN¤¬Ã¦Âà¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇTAKAHIRO¤¬²ÃÆþ
¡¡¢§09Ç¯¡¡µÌ¥±¥ó¥Á¡¢TETSUYA¤é7¿Í¤¬²ÃÆþ
¡¡¢§14Ç¯¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿´äÅÄ¹äÅµ¡¢ÇòßÀ°¡Íò¤é5¿Í¤¬²ÃÆþ
¡¡¢§20Ç¯¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎATSUSHI¤¬¥½¥í³èÆ°ÀìÇ°¤òÈ¯É½
¡¡¢§22Ç¯¡¡ATSUSHI¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ØÉüµ¢