ÌÀÆü½é²ó¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×5¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖÄ«¥É¥é²¦Æ»¡×¡Ö»ÒÌò¥¹¥¿¡¼¥È¡×¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤ä¤Ê¤»»áÉ×ºÊ¤ÎÊª¸ì
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¼¡´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ïº£·î31Æü¡¢½é²ó¤ò·Þ¤¨¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¹Ãú¾ì¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿É×ÉØ¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£5¤Ä¤ÎÃíÌÜ¡õÍ½½¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¸«¤É¤³¤í¤òÃµ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£Ãæ±à»á¤Ï2014Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×°ÊÍè2²óÌÜ¤ÎÄ«¥É¥éµÓËÜ¡£º£ÅÄ¤Ï21Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×°ÊÍè2²óÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¡¢½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ê1¡Ë¤ä¤Ê¤»»á¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì
¡¡11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ«¥É¥éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ëÃæ±à»á¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»»á¤È¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÊ¸ÄÌ¡£¿Í°ìÇÜ¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡23Ç¯10·î¤ËÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»ä¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÈÊ¸ÄÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤È¤¤¤¦»í½¸¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤°¤Ë¤ªÊÖ»ö¤ò²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¤«¤ªÌÜ¤Ë³Ý¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡Ø¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ª¤Ê¤«¤Ï¤¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÓËÜ²È¤¬Êª¸ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÊ¸ÄÌ¤·¤¿·Ð¸³¤äÌÌ¼±¤Î¤¢¤ëÄ«¥É¥é¤âÄÁ¤·¤¤¡£Ãæ±à»á¤ÎÉ®¤Ë°ìÁØ¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¤ò¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¤¤¿¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¡¦ÌøÀî¶¯´ÆÆÄ¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤â¿´¶¯¤¤¡£
¡¡¡Ê2¡ËÄ«¥É¥é¤Î²¦Æ»Å¸³«
¡¡¡ÖÉ×ÉØ¤Îµ°À×¡×¤ò¼ç¼´¤ËÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¤Î²¦Æ»Å¸³«¤Î°ì¤Ä¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¿åÌÚ¤·¤²¤ë»áÉ×ºÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿10Ç¯ÅÙÁ°´ü¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ö¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡×¤ÎºÆÍè¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£º£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ×ÉØÁü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ê3¡Ë3ºî¤Ö¤ê¤ÎÍÄ¾¯´ü¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡º£ºî¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é³«Ëë¡£23Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×°ÊÍè¡¢Ä«¥É¥é3ºî¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¡È¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¡É¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢ºîÉÊ¤Î±ü¹Ô¤¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ø¤Î´¶¾ð°ÜÆþ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤â¿¼¤Þ¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄ¡Ë¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡Ê9¡Ë¡£23Ç¯¡¢·ÝÌ¾¤ò¡Ö²ÃÆ£Í®Æä¡×¤«¤é²þÌ¾¡£19Ç¯7·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¡Ö´Æ»¡°å¡¡Ä«´é¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¼ç¿Í¸ø¡¦ËüÌÚ¡Ê·¬¸¶¡ËÄ«´é¡Ê¾åÌî¼ùÎ¤¡Ë¤ÎÌ¼¡¦¤Ä¤°¤ßÌò¤ò¹¥±é¡£22Ç¯¤ÎNHKÌë¥É¥é¡Ö¥«¥Ê¥«¥Ê¡×¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢±éµ»ÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤À¡£
¡¡¤Î¤Á¤ËÌ¡²è²È¤È¤Ê¤ëÌø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼Í¥Íè¡Ê¤æ¤é¡¢9¡Ë¡£¹â¶¶Ê¸ºÈ¤ÈÀ¾Ìî¼·À¥¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¾¯Ç¯¤È¸¤¡×¡Ê´ÆÆÄÀ¥¡¹·Éµ×¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëµ¯ÍÑ¡¢ÌÚÂ¼¤Ï200¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª½Ð¡£¤Î¤Ö¤Ï¡Ö¥Ï¥Á¥¥ó¡×¡ÊÅÚº´ÊÛ¤ÇÃË¾¡¤ê¤Î°ÕÌ£¡Ë¤Ê¾¯½÷¡¢¿ó¤ÏÊªÀÅ¤«¤Ê¾¯Ç¯¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£½øÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë»ÒÌò¤Î¼Çµï¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ê4¡ËÊüÁ÷100Ç¯¡õÀï¸å80Ç¯
¡¡´û¤ËÆÃÈÖ¤Ê¤É¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1925Ç¯¡ÊÂçÀµ14Ç¯¡Ë3·î¤ËÆüËÜ¤Î¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ï100Ç¯¡£¤Þ¤¿¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»»á¤Î½ÐÀ¬ÂÎ¸³¤È¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¡£¿ô¡¹¤ÎÄ«¥É¥é¤¬ÀïÁè¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡£À©ºîÅý³ç¤ÎÁÒºê·û¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¥µ¡¼¤Ï¡ÖÀïÁè¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ã°Ç°¤ËÉÁ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ê5¡ËÄ¶¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È
¡¡ÅìµþÀ©ºî¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢18Ç¯ÅÙÁ°´ü¡ÖÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡×¡Ê±ÊÌî²ê°ê¡Ë°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡£º£ÅÄ¤ÏÄ«¥É¥éÎòÂåºÇÂ¿3365¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Áê¼êÌò¡¦ËÌÂ¼¤È¤Î¶¦±é¤Ï6²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ö¤ê¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¶¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤âÏÃÂê¡£Ä«¥É¥é¼ç±é·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ96Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢93Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ö¤¨¤¨¤Ë¤ç¤Ü¡×¤Î¸ÍÅÄºÚÊæ¤¬»²²Ã¡£¾¾Åè¤Ï¿ó¤ÎÊì¡¦Ìø°æÅÐÈþ»ÒÌò¡¢¸ÍÅÄ¤Ï¿ó¤ÎÇìÊì¡¦Ìø°æÀéÂå»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ä«¥É¥é½éÄ©ÀïÁÈ¤Ï¿ó¤ÎÇìÉã¡¦Ìø°æ´²Ìò¤ÎÃÝÌîÆâË¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉã¡¦Ä«ÅÄ·ëÂÀÏºÌò¤Î²ÃÀ¥Î¼¡¢¿ó¤ÎÉã¡¦Ìø°æÀ¶Ìò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡¢Ä«ÅÄ²È¤Î¼¡½÷¡¦Ä«ÅÄÍö»ÒÌò¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤é¡£¥Ö¥é¥ó¥¯ÁÈ¤Ï¤Î¤Ö¤ÎÁÄÉã¡¦Ä«ÅÄ³ø¼¡Ìò¤ÎµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬11Ç¯¤Ö¤ê¡¢É÷ÍèË·¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¡¦²°Â¼ÁðµÈÌò¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬22Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡3·î¤ËÆþ¤ê¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤È¡ÖMrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¡×Âç¿¹¸µµ®¤ÎÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤¬·èÄê¡£ºÊÉ×ÌÚ¤ÏÀï»þÃæ¤Ë¿ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¾®ÁÒÏ¢Ââ¤Î¾åÅùÊ¼¡¦È¬ÌÚ¿®Ç·²ðÌò¡¢Âç¿¹¤ÏÆ¸ÍØ¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤Ê¤É¤Îºî¶Ê²È¡¦¤¤¤º¤ß¤¿¤¯»á¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Æü¤ËÆü¤Ë´üÂÔÃÍ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡£¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£