ÀÐÇËÁíÍý¡¡Î²²«Åç¤ÇÀïË×¼Ô°ÖÎî¼°¤Ë½ÐÀÊ¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò¿·¤¿¤Ê¹â¤ß¤Ë¡×
¡¡ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÎËö´ü¤Ë·ãÀïÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿Î²²«Åç¤ÇÆüÊÆ¹çÆ±¤Î°ÖÎî¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢²þ¤á¤ÆÆ±ÌÁ¤Î¶¯²½¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¿´¤Ë¹ï¤ß¡¢À¤³¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò¿·¤¿¤Ê¹â¤ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½¿¦¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬Î²²«Åç¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï2013Ç¯¤Î°ÂÇÜÁíÍý°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢°ÖÎî¼°¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï°ä¹ü¼ý½¸ºî¶È¤Î¸½¾ì¤äÃÏ²¼¹è¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ª1Ëü1000¿Í¤Î°ä¹ü¤¬¤³¤ÎÃÏ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤òµó¤²¤Æ¼ý½¸¤·¡¢µ¢´Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¿´¤Ë¹ï¤ß¡¢À¤³¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò¿·¤¿¤Ê¹â¤ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½¿¦¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬Î²²«Åç¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï2013Ç¯¤Î°ÂÇÜÁíÍý°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢°ÖÎî¼°¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï°ä¹ü¼ý½¸ºî¶È¤Î¸½¾ì¤äÃÏ²¼¹è¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ª1Ëü1000¿Í¤Î°ä¹ü¤¬¤³¤ÎÃÏ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤òµó¤²¤Æ¼ý½¸¤·¡¢µ¢´Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£