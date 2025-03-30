¡Ö¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¾æ¤ËÀÚ¤ì¤ë¡×¤Ã¤Æ¡ª¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡ÈµÓÄ¹¸ú²Ì¡É¤âÁÀ¤¨¤ë♡¡ÖÍ¥½¨¥Ü¥È¥à¥¹¡×
ÍýÁÛ¤ÎÃå¾æ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¹ç¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¡×¥·¥êー¥º¡£º£²ó¤Ï¡¢¿þ¤«¤é15cm¤Þ¤Ç¥»¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥«ー¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤âÁÀ¤¨¤ÆÃå²ó¤·ÎÏ¤â¹â¤¤¡ÖÍ¥½¨¥Ü¥È¥à¥¹¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥³ー¥Ç¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
Àü¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤â¡ý ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤âÁÀ¤¨¤ë¥¹¥«ー¥È
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥»¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¥¹¥«ー¥È¡×\2,280¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Íµ¤¤Î¡Ø¥»¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¡Ù¥·¥êー¥º¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥«ー¥È¡£¡Ö½Ä¤ÎÊÔ¤ßÌÜ¤È¤¹¤È¤ó¤È¤·¤¿I¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇµÓÄ¹¸ú²ÌÈ´·²¡×¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿½ÌÀ¤Î¹â¤¤¥ìー¥è¥óº®¥ê¥ÖÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÀü¤¿´ÃÏ¤Ë¤â´üÂÔÂç¡£ÄêÈÖ¥«¥éー¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¥Ö¥ëー¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥êー¥ó¤¬Â·¤¦4¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¤¯¤ë¤Ö¤·¾æ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤ÆºÇ½Ü¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¥ì¥È¥í¤Ê¥íー¥Æ¥¯¥¹¥Ëー¥«ー¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Êº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¤¯¤ë¤Ö¤·¤¬¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥¹¥Ëー¥«ー¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤ë¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤ò°ú¤¯¥°¥êー¥ó¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤â¥°¥Ã¤È¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª ¾®ÊÁ¤µ¤ó¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥»¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×\2,480¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÂÎ·¿¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¥ìー¥è¥óº®¤Î¥ê¥ÖÁÇºà¤ÇµÓÄ¹¸ú²Ì¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¡£¤³¤Á¤é¤â¿þ¤«¤é15cm¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥È²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿þ¤¬Ä¹¤¹¤®¤Æ¡¢°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¾®ÊÁ¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤â²ò¾Ã¤Ç¤¤½¤¦¡£²¿¤«¤ÈÊØÍø¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â³èÌö¡ª
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¤òÁª¤Ð¤º¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ú¥×¥é¥à¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ì¥¤¤á¤Ë°ú¤´ó¤»¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¥ß¥¯¥í¤È¥°¥ìー¥¸¥å¡¢º¹¤·¿§¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¥°¥êー¥ó¤Î5¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¿§°ã¤¤¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥Ï¥Ëー¥º½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i