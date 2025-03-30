¸ø³«±ä´ü¤ÎµÈÂôÎ¼¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¡¢¸ø³«Æü¤¬£··î£´Æü¤Ë·èÄê
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬ºòÇ¯£±£²·î¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎÙ¼¼¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸ø³«¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¡ÊÉÍºê¿µ¼£´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«Æü¤¬£··î£´Æü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Åö½é¤Ï£²·î£±£´Æü¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£µ¤«·îÃÙ¤ì¤Ç¤Î¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÈÂô¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¤Ï£±·î£±£´Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÎÙ¿Í¤È¤Î¼¨ÃÌÀ®Î©¤òÈ¯É½¡£µÈÂôËÜ¿Í¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿È¾¡¼ê¤ÇÈó¾ï¼±¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÙ¼¼¤Î½»¿Í¤«¤é¤Ï·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¡¢¸ýÆ¬¤Ç¤ÎÈï³²¤Ï¿½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èï³²ÆÏ¤ÏÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢£Ã£Í½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ï¹¹ð·ÀÌó¤òÃæÅÓ²òÌó¤·¡¢¡Ö²Ö²¦¡×¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é£Ã£ÍÆ°²è¤òºï½ü¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢£Ã£Í·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Ï·ÀÌó¤Î·ÑÂ³¤òÈ¯É½¡£¡ÖµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¡¢¶¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£