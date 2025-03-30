¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²³ÈÂç »à¼Ô1600¿ÍÄ¶¡¦Éé½ý¼Ô3000¿Í°Ê¾å¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í2¿Í¤âÉé½ý
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Çµ¯¤¤¿ÂçÃÏ¿Ì¤Î»à¼Ô¤Ï1600¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Èï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
29Æü¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿JNN¤Î¼èºà¥¯¥ë¡¼¤Ï¡¢¼óÅÔ¥Í¥Ô¥É¡¼¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤ÇÂ»²õ¤·¤¿Æ»Ï©¤ò²¿¤«½ê¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¥Í¥Ô¥É¡¼¤Î¶á¤¯¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤¬Âç¤¤¯Î´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
·³»öÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28ÆüÈ¯À¸¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.7¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1644¿Í¤¬»àË´¡¢3000¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¿Ì¸»¤Ë¶á¤¤ÃæÉô¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¤Î»à¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â700¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¤Ï¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¥Ó¥ë¤¬ÊøÍî¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡£35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢½Åµ¡¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿ÁÜº÷³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·úÀßÃæ¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Êø²õ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë9¿Í¤¬»àË´¡£°ÍÁ³¡¢79¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¹©»ö¸½¾ì¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»à¼Ô¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ10¿Í¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï32¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£