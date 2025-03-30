¥½¥·¥¨¥Àµ×ÊÝ¡¢ÂåÉ½µ¢¤ê¤Î°ìÀï¤ÇPOMÁª½Ð¡¡¥É¥ê¥Ö¥ë¡õ¥Ñ¥¹¤Ç¹¶·â¸£°ú¡Ä¸ø¼°Àï7Àï¤Ö¤ê¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤ÇÀèÈ¯
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï3·î29Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè29Àá¤Ç¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-1¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢¸åÈ¾39Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÂåÉ½ÀïÌÀ¤±¤Î°ìÀï¤ÇÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡ÊPOM¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤Î°ìÀï¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤Ï4-3-3¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¡£½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢Ì£Êý¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ô¥¿¥ê¤È¼ý¤á¤ë¥È¥é¥Ã¥×µ»½Ñ¤ä±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿DF¥¢¥Þ¥ê¡¦¥È¥é¥ª¥ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤Ê¤É¡¢²ÚÎï¤Êµ»¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÀÚ¤ìÌ£¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢Æ±10Ê¬¤Ë¤Ï¼«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ó¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤«¤é¥´¡¼¥ë±¦¤Ø¤ï¤º¤«¤Ë°ï¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÁê¼ê¤ò¶¼¤«¤¹¤Ê¤É¡¢¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æµ¡Ç½¡£Æ±39Ê¬¤Ë¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢´ÑµÒ¤«¤éÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò¤¢¤È¤Ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÌöÆ°¤·¤¿Àª¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎPOM¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥½¥·¥¨¥À¤¬FW¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¡¢FW¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤ÎÆÀÅÀ¤Ç2-1¤È¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¸ø¼°Àï7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë