¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃÏ¿Ì¡¢»à¼Ô£±£¶£°£°¿ÍÄ¶¤Ë¡¡Åö¶ÉÈ¯É½
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡Ê£Í¡Ë£·¡¥£·¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»à¼Ô¤Ï£±£¶£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¼Â¸¢¤ò°®¤ë·³Åö¶É¤¬¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
»à¼Ô¿ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£±£°£°£²¿Í¤«¤éµÞÁý¤·¤¿¡£
·³»öÀ¯¸¢¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¥ß¥ó¥¢¥¦¥ó¥Õ¥é¥¤¥ó¹ñ·³ºÇ¹â»ÊÎá´±¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë°ÛÎã¤Î»Ù±çÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ï·³»ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë£´Ç¯´Ö¤ÎÆâÀï¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢·³À¯¤ÎÉôÂâ¤ÈÈ¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤¬¹ñÆâ³ÆÃÏ¤ÇÀïÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÀï¤ËÄÌ¿®¼×ÃÇ¤â½Å¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Î¼ÂÂÖ¤ò¹ñ³°¤«¤éÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£