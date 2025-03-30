今日の歴史（３月３０日）
１９６６年：尹潽善（ユン・ボソン）前大統領が中心となり保守系野党、新韓党を結成
１９７２年：朴正熙（パク・チョンヒ）大統領が北朝鮮に４大軍事路線の廃止など５大平和原則を提示
１９９０年：ルーマニアと大使級外交関係を樹立
１９９０年：大韓航空とソ連のアエロフロート航空がソウル―モスクワ線を就航
１９９１年：韓国国際協力団（ＫＯＩＣＡ）を創設
１９９５年：金鍾泌（キム・ジョンピル）元首相が総裁の保守政党、自由民主連合結党
２００９年：北朝鮮が南北経済協力事業・開城工業団地に勤務する現代峨山の社員１人を拘束（８月１３日に解放）
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９７２年：朴正熙（パク・チョンヒ）大統領が北朝鮮に４大軍事路線の廃止など５大平和原則を提示
１９９０年：ルーマニアと大使級外交関係を樹立
１９９０年：大韓航空とソ連のアエロフロート航空がソウル―モスクワ線を就航
１９９１年：韓国国際協力団（ＫＯＩＣＡ）を創設
１９９５年：金鍾泌（キム・ジョンピル）元首相が総裁の保守政党、自由民主連合結党
２００９年：北朝鮮が南北経済協力事業・開城工業団地に勤務する現代峨山の社員１人を拘束（８月１３日に解放）
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