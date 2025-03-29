Corning¡¢¶¯ÅÙ¤ÈÆ©ÌÀÅÙ¤¬¹â¤¤¥¬¥é¥¹¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ºàÎÁ¤Î¶¯²½¥¬¥é¥¹¡ÖGorilla Glass Ceramic¡×¤òÈ¯É½¡ªMotorola¤¬ºÇ½é¤ËÅëºÜÀ½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤Ø
|¶¯ÅÙ¤ÈÆ©ÌÀÅÙ¤¬¹â¤¤¶¯²½¥¬¥é¥¹¡ÖCorning Gorilla Glass Ceramic¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Corning¡Ê¥³¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Ï26Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖGorilla Glass¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤òÌÏ¤·¤¿É½ÌÌ¤Ë1m¤Î¹â¤µ¤«¤é10²ó·«¤êÊÖ¤·Íî²¼¤·¤Æ¤âÇËÂ»¤·¤Ê¤¤¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤³×¿·Åª¤ÇÆ©ÌÀÀ¤¬¹â¤¯¥¬¥é¥¹¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¶¯²½¥¬¥é¥¹¡ÖGorilla Glass Ceramic¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Gorilla Glass Ceramic¤Ï¶¯ÅÙ¤äÆ©ÌÀÅÙ¤¬¹â¤¤¥¬¥é¥¹¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ÁÇºà¤Î¶¯²½¥¬¥é¥¹¤Ç¡¢¶¥¹ç¤¹¤ë¥¢¥ë¥ß¥Î¥±¥¤»À¥¬¥é¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁÆ¤¤É½ÌÌ¤Ç¤ÎÍî²¼ÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤òÌÏ¤·¤¿É½ÌÌ¤Ë1m¤Î¹â¤µ¤«¤é10²ó·«¤êÊÖ¤·¤ÆÍî²¼¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»î¸³¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ä¥«¥á¥é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î²èÌÌ¤òÊ¤¤¦¥«¥Ð¡¼¥¬¥é¥¹¤¬¼ç¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¸÷³Ø¶þÀÞÎ¨¤¬590nm¡¢¸÷ÃÆÀÄê¿ô¤¬28.3nm/cm/MPa¡¢¸ü¤µ0.6mm¤Ç¤Î¥Ø¥¤¥ºÃÍ¤¬0.20¡ó°Ê²¼¡¢Ì©ÅÙ¤¬2.47g/cm3¡¢¥ä¥ó¥°Î¨¤¬102GPa¡¢¥Ý¥¢¥½¥óÈæ¤¬0.19¡¢¤»¤óÃÇÃÆÀÎ¨¤¬42.8GPa¡¢¥Ì¡¼¥×¹ÅÅÙ¤¬200g²Ù½Å¡¢Èó¶¯²½ÃÍ¤¬630kgf/mm2¡¢¶¯²½ÃÍ¤¬650kgf/mm2¡¢ÇË²õ¿ÙÀ¤¬1.12MPa m0.5¡¢ËÄÄ¥·¸¿ô¡Ê0¡Á300¡ëC¡Ë¤¬71.5x10-7/¡ëC¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤ÎGorilla GlassÉôÌç¤ÎÉû¼ÒÄ¹·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ëDavid Velasquez»á¤Ï¡ÖGorilla Glass¤Ï¡¢¶¯ÅÙ¤ÈÃÆÎÏÀ¤ÇÉ¾È½¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿·¤·¤¤¥¬¥é¥¹¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ºàÎÁ¤â¡¢¤³¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Gorilla Glass Ceramic¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥«¥Ð¡¼¤äãþÂÎÍÑ¤Î¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÇÂÑµ×À¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ä¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤ºàÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥«¥Ð¡¼¥¬¥é¥¹¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤¬¹¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Corning Gorilla Glass ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦Corning Launches Corning Gorilla Glass Ceramic, Expanding Renowned Portfolio of Tough Cover Materials | Corning
¡¦Corning Gorilla Glass Ceramic | New Glass Ceramic Cover Material | Corning