¥¤¥ó¥Æ¥ëMF¥Ð¥ì¥Ã¥é¡¢Æ±Î½¥é¥¦¥¿¥í¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÀä»¿¡ÖÈà¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡×
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥Ë¥³¥í¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥é¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£28ÆüÉÕ¤±¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFootball ITALIA¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ð¥ì¥Ã¥é¤Ï¡¢¤Þ¤ºº£Ç¯6·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ï¿·Á¯¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ë¶á¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ»´ü´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»î¹ç¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£¸·¤·¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂç²ñ¤À¤«¤é¡¢¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤Í×ÁÇ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆL¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÈà¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡£Èà¤Ï²¿Ç¯¤â¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬²¿¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈà¤Ï¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¹¬±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Â¾¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Áª¼ê¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤ÎÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê»þ¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï³§¡¢Èà¤òÍê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó3´§¤Î²ÄÇ½À¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡£L¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î³èÌö¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ð¥ì¥Ã¥é¤Ï¡¢¤Þ¤ºº£Ç¯6·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ï¿·Á¯¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ë¶á¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ»´ü´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»î¹ç¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£¸·¤·¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂç²ñ¤À¤«¤é¡¢¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤Í×ÁÇ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó3´§¤Î²ÄÇ½À¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡£L¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î³èÌö¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£