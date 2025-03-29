¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡¢¶õ¹Á³«È¯100¼þÇ¯¤ÇÄã¶õÈô¹Ô¡¡¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤äµì·¼ÆÁ¶õ¹Á¼þÊÕ
¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤Ï¡¢·¼ÆÁ¶õ¹Á¤ÎÅÁÀâ¤òºÆ¸½¤¹¤ëÄã¶õÈô¹Ô¤ò3·î30Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¶õ¹Á³«È¯100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¡£¶åÎ¶ÏÑÅìÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµì·¼ÆÁ¶õ¹Á¤Ï¡¢1925Ç¯¤Ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤Î¹á¹Á¹ñºÝ¶õ¹Á¤¬1998Ç¯¤Ë³«¹Á¤¹¤ëÁ°¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¨¥¢¥Ð¥¹A350·¿µ¡¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ëÆÃÊÌÊØ¤ÎCX8100ÊØ¤Ï¡¢¹á¹Á¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò¸á¸å4»þ¤ËÎ¥Î¦¸å¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤òÄÌ²á¡£ÅìÎ¶½§ÉÕ¶á¤ÇÀû²ó¤·¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤òºÆÄÌ²á¤·¤¿¸å¡¢¹á¹Á¥»¥Ö¥ó¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢µì·¼ÆÁ¶õ¹Á¤òºÆ³«È¯¤·¤¿·¼ÆÁÂÎ°é±à¼þÊÕ¤òÄã¶õÈô¹Ô¤¹¤ë¡£µ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£