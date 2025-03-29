¡Ú¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Ç¿Íµ¤¡Û¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡ýÉ½ÌÌ¥«¥ê¤È¤í¤Î¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥­¥ã¥é¥á¥ë¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

2·î¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥­¥ã¥é¥á¥ë¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª


¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Îµ­»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Îµ­»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥±¡¼¥­¡×¡×¤Îµ­»ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª

¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥­¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Çºî¤ëÀäÉÊ¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤ò¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¼å²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È


1. ¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥­¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢Íñ¡¢µíÆý¤òº®¤¼¤Æ¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤ÎÀ¸ÃÏ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£

2. ¥Ð¥Ê¥Ê¤Ï1cm¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÇö¤¯°ú¤­¡¢º½Åü¤òÁ´ÂÎ¤Ë»¶¤é¤·¤¿¤é¡¢ÀÚ¤Ã¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£

4. 1¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­À¸ÃÏ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç5Ê¬¾Æ¤¤¤¿¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢3Ê¬²ÃÇ®¤·¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡ª

¤µ¤Ã¤½¤¯¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿


¾Æ¤­¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Îº½Åü¤¬¥­¥ã¥é¥á¥ë¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¾Æ¤­¿§¤Ë¡£²ÃÇ®¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª

¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡ª

¥­¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤µ¤ì¤¿É½ÌÌ¤Î¥«¥ê¥«¥ê¤¬´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡Á¡ªÇ®¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤Ï¥È¥í¥È¥í¤Ç¡¢¿©´¶¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¼å²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¤¤¿¤«¤é¥Ð¥Ê¥Ê¤Î´Å¤µ¤¬°ú¤­½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°¿©¡ª´Å¤¯¤ÆÂçËþÂ­¤·¤¿¤é¤·¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

¼ÂºÝ¤ËÄ´Íý¤¹¤ëºÝ¤Î¥³¥Ä¤Ï¡©


¾®¤µ¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»È¤¦¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤Î¤Õ¤ÁÉôÊ¬¤â¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¥­¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤µ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¾Æ¤±¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÄ¾·Â20cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

µÙÆü¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë¤¤¤«¤¬¡©


º£²óºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤è¤êËþÂ­´¶¤¬¹â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡£

¤ª¤ä¤Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÙÆü¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ªºàÎÁ¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âºî¤ì¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£

¼ÂºÝ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥ì¥·¥Ô¤ò»²¾È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡ÊTEXT¡§É©Ï©»Ò¡Ë