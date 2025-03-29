Mrs. GREEN APPLE¿·¶Ê¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×MV¤ÎTeaser Photo #1¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£4·î5Æü21»þ¤ÎMV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤Ø¸þ¤±¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¥¤¥äー¤Î2025Ç¯¡¢2¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¤ò4·î5Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëMrs. GREEN APPLE¡£
Æ±¶Ê¤ÎMV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤Ø¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÏ¢ÆüÅê¹Æ¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢MV¤ÎTeaser Photo #1¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Î¤â¤Î¤«¤âÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢µÜÅÂ¤ä²¦µÜ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë·úÊª¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4·î5Æü21»þ¤ÎMV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤Ø¸þ¤±¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¤Ï¡¢4·î4Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü Âè2¥¯ー¥ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡£YouTube¤Ç¸ø³«Ãæ¤Î¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü Âè2¥¯ー¥ëPV¤Ç³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.04.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
kusuriyanohitorigoto.jp
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/