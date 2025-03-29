¿¼Ìë¤Ë¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë³«¤±¡ÖÃÏ¹ÂÌý¡×¤ò¤¹¤¯¤¦Ææ¤Î3¿ÍÁÈ¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ë·üÇ°¡½Ãæ¹ñ
2025Ç¯3·î27Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉõÌÌ¿·Ê¹¤Ï¡¢»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤Ç¿¼Ìë¤Ë¡ÖÃÏ¹ÂÌý¡Ê¥É¥ÖÌý¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²¼¿åÌý¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ÎÄÌÊó¤¬»ÔÌ±¤«¤éÅö¶É¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»Ô¤Ë½»¤àÄÄ¡Ê¥Á¥§¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬23Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢Í§¿Í¤È¤Î²ñ¿©¤ò½ª¤¨¤ÆÆ»Ï©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î³¸¡Ê¤Õ¤¿¡Ë¤ò³«¤±¤Æ²¼¿åÌý¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë3¿ÍÁÈ¤Ë¶öÁ³Áø¶ø¡£¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡ÖÅÇ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Û¤É¤Î°½¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢3¿ÍÁÈ¤¬²ó¼ý¤·¤¿Ìý¤ò°û¿©Å¹¤ËÌá¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È°Æ¤¸¤¿ÄÄ¤µ¤ó¤ÏÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤ÆÃÏ¸µÅö¶É¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
ÄÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3¿Í¤Î¤¦¤Á¡Ö¼Â¹ÔÌò¡×¤Ï2¿Í¤Ç¡¢¡ÖÃË1¿Í¤È½÷1¿Í¤¬¡¢Ï©Ëµ¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î³¸¤ò³«¤±¡¢Ãæ¤«¤é²«¿§¤¤Ìý±ø¤ì¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢ÏÆ¤ÎÇò¤¤¥Ð¥±¥Ä¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£»×¤ï¤º¡Ö¤ª¤¤¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢²¼¿åÌý¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢2¿Í¤ÏÉÕ¶á¤ÎÏ©ÃÏ¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤È¹çÎ®¡¢²¼¿åÌý¤ò¼ÖÆâ¤ÎÂç¤¤Ê¥Ð¥±¥Ä¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤¿¡£¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤¬¿ô¸Ä¤âÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢3¿Í¤Ï¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£ÄÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌý¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¿©Âî¤ËÌá¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ï¡¢Æ±»Ô¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¿¼Ìë¤Î¡Ö²¼¿åÌýÅð¤ß¼è¤ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì´ÆÆÄ´ÉÍý¶É¤Ê¤É¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢»ÔÆâ¤ÎÌý»é²ó¼ý¶È¼Ô¤¬²¼¿åÌý¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤ÎÀ¸»º¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¾Ê³°¤ËÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ò²ð¡£º£²ó¤Î¡Ö3¿ÍÁÈ¡×¤¬Àµµ¬¤Î¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¸½ºßÅö¶É¤¬Ä´ººÃæ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÄÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢²¾¤ËÀµµ¬¤Î¶È¼Ô¤Ê¤é¤Ð¼ÖÎ¾¤Ë¥í¥´¤òÆþ¤ì¤ë¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¼þ°Ï¤Ë¹ðÃÎ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìµµö²Ä±Ä¶È¤ä²¼¿åÌý¤Î¡Ö¿©ÍÑºÆÍøÍÑ¡×¤È¤¤¤¦°ãË¡¹Ô°Ù¤Ê¤é¤Ð¸·È³¤Ë½è¤¹¤Ù¤¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£µ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÅ°ÄìÄ´ºº¤ä°ãÈ¿¼Ô¤Ø¤Î¸·¤·¤¤½èÊ¬¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë