Nothing Technologyは26日(現地時間)、同社が展開している「Nothing」ブランドにおけるオンラインによるコミュニティーサービス「Nothing Community」にて開発チームと一緒に作業をしながらコミュニティーメンバーの想像力を形にしていく共創モデル「The Community Edition Project」の第2弾「The Community Edition Project 2025」を実施するとお知らせしています。



このプロジェクトは昨年にスマートフォン(スマホ)「Nothing Phone (2a)」をベースに実施し、非常に才能あるコミュニティメンバーの5人と共同で開発が進められ、その後、初の共創モデル「Nothing Phone (2a) Community Edition」が実際に販売されました。Nothing Phone (2a) Community Editionは暗闇で光るなどの特徴が追加され、オンラインではわずか15分で完売したほか、世界3大デザイン賞の1つである「iFゴールドアワード」にも選ばれました。第2弾では最新スマホ「Nothing Phone (3a)」をベースに開発され、完成した場合には同様に「Nothing Phone (3a) Community Edition」として今年後半に発売されます。また今回は応募要項をさらに進化させ、まずは「ハードウェア」および「ソフトウェア」、「マーケティング」、「アクセサリー」というそれぞれのステージでアイデアを応募し、各ステージで選ばれた4人がNothingチームと一緒にアイデアを形にしていきます。アイデアの応募はすでに募集を開始しており、締め切りは現地時間(BST)の2025年4月23日(水)11時、日本時間(JST)では同日19時となっています。なお、選ばれた4人は年末にイギリス・ロンドンで開催する予定のNothing Phone (3a) Community Editionを発表するイベントへの旅費全額支給に加え、製造後の最終製品と賞金1,000ポンド(約194,000円)が贈られるということです。Nothingは企業とユーザーコミュニティーの間にある壁を消し去っていく、そんな新しい「ものづくり」の先駆者であり、オンラインによるコミュニティーサービスであるNothing Communityを提供し、2024年にNothing CommunityにおいてNothingのチームと一緒に作業をしながらコミュニティーメンバーの想像力を形にしていく初の共創モデルとしてプロジェクト「The Community Edition」を展開しました。初の共創となったThe Community Editionでは厳正な審査を経てアストリッド・ヴァンミュイーズ氏と赤崎 健太氏、アンドレス・マテオス氏、イアン・ヘンリース・シモンズ氏、ソーニャ・パルマ氏が選出された、Nothingのデザインスタジオおよびクリエイティブチーム、ブランドチーム、マーケティングチームとともにアイデアをさらに洗練させ、Nothing Phone (2a)およびNothing Phone (2a) Plusをベースとした暗闇で光る新しいバージョンのCommunity Editionが開発されました。自らのアイデアが製品化されるという画期的な取り組みは大きな反響を呼び、世界47カ国から1000件を超える応募が寄せられ、結果として初めてのコラボレーションプロダクトがiFデザイン賞で栄えある金賞を受賞し、最初のミッションは素晴らしい成果を生み出したということです。今回、そんな共創モデルの第2弾としてThe Community Edition Project 2025が実施され、最新スマホのNothing Phone (3a)をベースにアイデアが募集され、新たなNothing Phone (3a) Community Editionが開発されることになりました。<応募要項>・ハードウェア色、素材、仕上げを検討してNothing Phone (3a)のアイコニックなハードウェアに合った新しいデザインのアイデアを考えてください。・ソフトウェア壁紙、ロック画面の時計、ウィジェットなどの新しいアイデアやデザインをもとにNothing Phone (3a) Community EditionのためのユニークなUI・UXを作ってください。・アクセサリーNothing Phone (3a) Community Editionのために専用のアクセサリーまたはアクセサリー群を考えてください。・マーケティングNothing Phone (3a) Community Editionのマーケティングのためのクリエイティブ案を考えてください。

記事執筆:memn0ck

