³«ËëÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¡¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î°ÜÀÒ¡©¡¡Îý½¬¤«¤é¡ÖÍî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡¥é¥¸¥ª¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦50¡Ë¤¬29Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢³«Ëë2Ï¢¾¡¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¡È¹¥Ä´Í×°ø¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÓ²È»°Ê¿¡Ê54¡Ë¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡Ê57¡Ë¡¢ÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉ´Æ»¤¢¤ó¡Ê25¡Ë¡¢¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¡×¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡Ê41¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤ÎËå¡¦µÜ¾ëÌïÀ¸¡Ê19¡Ë¡¢¸µÃæÆü2·³´ÆÆÄ¤Î¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¡Ê51¡Ë¤¬½¸·ë¡£Æ±¶É¤Î±ì»³¸÷µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê62¡Ë¤ò¿Ê¹ÔÌò¤Ë70Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¾¾±¢»û¤¬¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬À¨¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÏ¯´õ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤Ã¤ÆÀ¨¤¯¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áª¼ê¤¬À¨¤¯Ìîµå¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡±ì»³¥¢¥Ê¤¬¡Ö¾®³Þ¸¶¤µ¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾®³Þ¸¶»á¤Ï¡ÖÍî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµåÁª¼ê¡¢´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡£Ìîµå¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì¿ÍÀ¨¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤«¤¤¤ë¤È¡¢¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ë¤âµÕ¤ËÁª¼ê¤¬µ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥Î¥Ã¥¯¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¹Ô¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÎý½¬¤«¤é¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¾¾±¢»û¤â¡ÖËÍ¡¢ÀÐ³À¤Ë¥¥ã¥ó¥×¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Û¥ó¥È¤ËËÍ¤°¤é¤¤¤·¤«¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤ÇÁª¼ê¤ËÏÃ¡¢Ê¹¤ÊüÂê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤¿¡£