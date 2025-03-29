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2025Ç¯10·î3Æü(¶â)[Ê¡²¬] Zepp Fukuoka
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[Ìä] ¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ¡¡0570-09-2424¡Ê·î¡ÁÅÚ 11:00¡Á15:00¡Ë
2025Ç¯10·î5Æü(Æü)[µÜ¾ë] ÀçÂæGIGS
³«¾ì/³«±é 17:00/18:00
[Ìä] GIP¡¡https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025Ç¯10·î9Æü(ÌÚ)[¿·³ã] ¿·³ãLOTS
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2025Ç¯10·î17Æü(¶â)[¹Åç] BLUELIVE HIROSHIMA
³«¾ì/³«±é 18:00/19:00
[Ìä] YUMEBANCHI(¹Åç)¡¡082-249-3571¡ÊÊ¿Æü12:00~17:00¡Ë
2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)[¹áÀî] ¹â¾¾festhalle
³«¾ì/³«±é 17:00/18:00
[Ìä] ¥Ç¥å¡¼¥¯¹â¾¾¡¡087-822-2520¡ÊÊ¿Æü11:00¡Á17:00¡Ë
2025Ç¯10·î24Æü(¶â)[Âçºå] Zepp Osaka Bayside
³«¾ì/³«±é 18:00/19:00
[Ìä] GREENS¡¡06-6882-1224¡ÊÊ¿Æü11:00¡Á19:00¡Ë
2025Ç¯10·î28Æü(²Ð)[ËÌ³¤Æ»] PENNY LANE24
³«¾ì/³«±é 18:00/19:00
[Ìä] WESS¡¡https://wess.jp/contact/
2025Ç¯10·î31Æü(¶â)[Åìµþ] Zepp DiverCity
³«¾ì/³«±é 18:00/19:00
[Ìä] @-Information¡¡https://supportform.jp/a-information ¡ÊÊ¿Æü10:00¡Á17:00¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1123898
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