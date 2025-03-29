ÎÃ¤·¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤­¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç³Ú¤·¤Æ¤§¤Ê¤¡¡©¡×


¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à

¿Í°÷ÉÔÂ­¤ÇµÙ·Æ¤â¾¯¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥¸Ã´Åö¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡ÖÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡×¤È·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ªµÒ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉÁ¤¤¤¿Ã¬Ã«(@akatsuki405)¤µ¤ó¡£º£²ó¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Á¥§¥Ã¥«¡¼Ä»³¤¤µ¤ó¡¢¥ì¥¸¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤è¤ê¡Ö³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡×¤ò¾Ò²ð¡£

¢£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÎÃ¤·¤¤¡á¥ì¥¸¤Ï³Ú¡ª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤

³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1


³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2


ËÜºî¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤ÎÃæ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿´À¤À¤¯¤ÎÃËÀ­¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£¤è¤¯Îä¤¨¤¿´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥ì¥¸¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥ì¥¸ÂÇ¤Á¤Ï¤¤¤¤¤è¤Ê¡£¤³¤ó¤ÊÎÃ¤·¤¤¤È¤³¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤í¡©¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç·ùÌ£¤ò¸À¤¤Êü¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£ËÜºî¤ò¸«¤¿Æ±¶È¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥ì¥¸¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢°û¤ß¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤¤¤ë¤ÈÂÎ¤¬Îä¤¨¤¹¤®¤ÆÂÎ²¹Ä´Àá¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤À¡£

¡Ö¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¸Â¤é¤º´¨ÃÈº¹¤ÎÂ¿¤¤Å¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×(Ã¬Ã«¤µ¤ó)

¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î»Å»ö¤ÏÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤·¡¢¤³¤Ê¤¹¤Ù¤­»Å»ö¤âÂ¿¤¯¡¢·è¤·¤Æ³Ú¤Ê»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Å¹°÷¤È¤ªµÒ¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤¦¤â¥¯¥ì¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©

¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶²¤é¤¯¸ý¤Ë¤â½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ëµá¿Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡ØÍè¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤¬¡¢Åú¤¨¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(Ã¬Ã«¤µ¤ó)

¢£¼èºà¶¨ÎÏ¡§Ã¬Ã«(@akatsuki405)