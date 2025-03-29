¡ÚÀ¤ÎÂÐÃÌÏ¢ºÜ¡§¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹ÂçÁ´¡ª¡Ù¡Û¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤ÆÌ¡ºÍ¤È°ì½ï¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤ÆÌ¡ºÍ¤È°ì½ï¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤µ¤ó
¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¤¿¤À¤¿¤À¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ºÜ¡Ö¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹ÂçÁ´¡ª¡Ù¡×¤¬»ÏÆ°¡ª
ÆÃ¤Ë¤ªÇº¤ß¤Ë¤ÏÅú¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÅú¤¨¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¤·¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¡¢ÏÃ¤ò¡¢¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û20Âå½÷À¤ÎR¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹¥Ë¥·¥À
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡ÚNo.02¡Û
¡½¡½Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹Ãæ¤Ë¤«¤±¤ë²»³Ú¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò°÷¤ÎR¤µ¤ó¡Ê20Âå¡¢½÷À¡Ë¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
R¤µ¤ó¡¡»ä¡¢º£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ4¥õ·î¤ÎÈà»á¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦ËÜÅöÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¥Ë¥·¥À¡¡ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ4¥õ·î¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ï¤¤¡£
R¤µ¤ó¡¡»ä¤¬¾®¼Çµï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¾®¼Çµï¡©
R¤µ¤ó¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ëÁ°¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¡¢¤è¤¯Íè¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤ªÅ¹¤Ã¤Ý¤¯¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¹Ô°Ù¸å¤Î¥Ô¥í¡¼¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í......¡£ÌÀÆü¡¢ÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ª¤Ã¤«¡£¡ØÇñ¤Þ¤ê¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢¥ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤«¡ÖÈà½÷¤µ¤óÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£
R¤µ¤ó¡¡¤Ç¤â¡¢Èà»á¤Ï¤¢¤ó¤Þ¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Î¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¹ß¤ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¹ß¤ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
R¤µ¤ó¡¡¡Ö½Ð¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï¤Ê¤ó¤«»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£
¥Ë¥·¥À¡¡³Î¤«¤Ë¤Ê¤¢¡£R¤µ¤ó¤Ï"¥»¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥×¥í"¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
R¤µ¤ó¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£Á°¸å¤Ç³Ú¤·¤¯¤ª¼Çµï¤·¤¿¤¤¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¢¡£Á°¸å¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ºÇÃæ¤Ï¹ß¤ê¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
£Ò¤µ¤ó¡¡¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ³Æþ¤Ç¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢ÀäÄºÁ°¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤È¤â»×¤ï¤º¹ß¤ê¤Á¤ã¤¦......¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤¢¡¼¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ª¸ß¤¤ÍýÀ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¼Çµï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
£Ò¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤Ê¤ó¤«¤Ç¤â¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ°¤È¤«ºÇÃæ¤Ï¥Î¤êµ¤¤Ç¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¥Î¤êµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤»¤¨¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡£
¡½¡½¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î½ªÎ»¤Î°ÌÃÖ¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
£Ò¤µ¤ó¡¡ÃËÀ¤¬²Ì¤Æ¤¿¸å¤Î¡Ö¸¼Ô¥¿¥¤¥à¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ë¥·¥À¡¡¤Ç¤¹¤Í¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¤Ò¤È¼Çµï......¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Ã¤¹¤Í¤¨......¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡£
£Ò¤µ¤ó¡¡¤¨¡¼¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ°¤È¤«ºÇÃæ¤Ï¶½Ê³¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ô°Ù¤Î¸å¤Î¤½¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
£Ò¤µ¤ó¡¡¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤´ÈÓ¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼°û¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê......¤ª¸ýÄ¾¤·Åª¤Ê......¡©
¥Ë¥·¥À¡¡ÍÍ¼°Èþ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¡£
£Ò¤µ¤ó¡¡¤Ê¤ó¤«Í¾±¤¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃËÀ¤Ã¤Æ²Ì¤Æ¤¿¤éÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£¤½¤³¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ô¥ê¥ª¥É¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤é¥Î¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥É¥é¥¤¤Ê¿Í¤¬Â¿¿ôÇÉ¤«¤â¡£
¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌÁê¼ê¤ÎR¤µ¤ó¡Ê20Âå¡¢½÷À¡Ë
£Ò¤µ¤ó¡¡¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÈà»á¤¬¥¤¥ä¤¬¤é¤º¤Ë¾®¼Çµï¤Ë¥Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤Û¤¦¡©
£Ò¤µ¤ó¡¡º£¤ÎÈà»á¡¢²Ì¤Æ¤¿¤¢¤È¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÖ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ç¡¢2²óÀï¤¬¤¹¤°¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¥Ë¥·¥À¡¡ÀäÎÑ¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
£Ò¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï£±²óÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¾®¼Çµï¤â¹ß¤ê¤º¤Ë¥Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª
¥Ë¥·¥À¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢R¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö£±²óÀï¤ÎÍ¾±¤¡×¤Ç¡¢Èà»á¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö£²²óÀï¤ÎÆ³Æþ¡×¤Ê¤Î¤«¤â¡£
R¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡½÷À¤ÈÃËÀ¤Ç¥Ô¥ê¥ª¥É¤Î°ÌÃÖ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÃËÀ¤Ï¹Ô°Ù¤Î¤¢¤ÈÀäÂÐ¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢½÷À¤ÏÍá¤Ó¤Ê¤¯¤Æ¤â¿²¤é¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
R¤µ¤ó¡¡»ä¡¢Á´Á³¿²¤ì¤Þ¤¹¤Í......¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤¤¤ä¡Á¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¤Ê¤ó¤«Á´Éô¤¬±ø¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Ì¤Æ¤¿¸å¤Ï¼¡²óÍ½¹ðÅª¤Ê¼Çµï¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡£
R¤µ¤ó¡¡¼¡²óÍ½¹ðÅª¤Ê¡©
¥Ë¥·¥À¡¡¡ÖÍè½µ¤Ï¤³¤ì¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼¡¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹Á°¤Î¥¤¥ó¥×¥í¤ÎÍ½¹ðÊÔ¡£¼¡¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Î¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
R¤µ¤ó¡¡¤½¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¡¢»ä¤âÈùÌ¯¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤¢¤ë¤ó¤À¡£
R¤µ¤ó¡¡Áê¼ê¤¬²¿¤ÇÈ´¤¤¤¿¤«¤òÄê´üÅª¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¡¢¡ÖÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤Ë¤À¤±Í¥¤·¤¤Ç¯¾å¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¤½¤ì¤ò¼¡¤Ï¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤¹¤´¤¤¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£
R¤µ¤ó¡¡»ä¤â¸þ¤³¤¦¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Áê¼ê¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
R¤µ¤ó¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥³¥¹¥×¥ìÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¯......¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
¥Ë¥·¥À¡¡¤¢¡¼......¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¡Ö¤¨¡¢²¿¡©¡¡¤³¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ó¤Ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥à¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤ÆÌ¡ºÍ¤È°ì½ï¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
R¤µ¤ó¡¡¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÏÌ¡ºÍ¤È°ì½ï¡©
¥Ë¥·¥À¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤ß¤ó¤ÊÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤±¤É¡¢Î©¤ÁÏÃ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Æ¤¤¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£²¼½àÈ÷¤·¤Æ¤¢¤ë´¶¤¸¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£Ì¡ºÍ¤È°ì½ï¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶öÈ¯Åª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦Î©¤ÁÏÃ¤Ç¤¹¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
R¤µ¤ó¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥Ë¥·¥À¡¡Ì¡ºÍÃæ¤Ë¾®Æ»¶ñ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ã¤ÆÂ¿Ê¬¤Þ¤À¥µ¥à¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢»öÁ°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤È¤«¥«¥Ð¥ó¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡Ö¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é½àÈ÷¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
R¤µ¤ó¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¡¡
1994Ç¯7·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©±§Éô»Ô½Ð¿È¡£2014Ç¯¡¢¥µ¡¼¥ä¤È¤È¤â¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥é¥ó¥É¡×¤ò·ëÀ®¡£Ãø½ñ¤Ë¾®Àâ½¸¡ØÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡Ù¡Ø¤¿¤À·¯¤Ë¹¬¤¢¤é¤ó¤³¤È¤ò¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â³ÑÀî½ñÅ¹¡Ë
»£±Æ¡¿ÎëÌÚÂç´î