韓国のボーイズグループ・ATEEZが29日に開催した「FANMEETING< ATINY'S VOYAGE : FROM A TO Z > IN JAPAN」が、5月2日午前10時からサブスクリプションサービス・Pontaパスの会員向けにアーカイブ配信されることが決定した。「FANMEETING< ATINY'S VOYAGE : FROM A TO Z > IN JAPAN」アーカイブ配信が決定Pontaパスでは、会員向けに同公演を生配信したが、さらにアーカイブ配信も決定(権利の関係上、一部楽曲をカットして配信)。メンバーも、「ぜひ何度も観てくださいね! お楽しみに!」と呼びかけている。これを記念し、抽選で5名に「ATEEZメンバー全員サイン入りグッズ」が当たるキャンペーンも実施。応募期間は、3月31日(10:00〜)から4月15日(〜9:59)まで。