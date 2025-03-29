¥¬¥ó¥×¥é¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢¤Ê¤¼¸ò¸ß¤ËÀÑ¤à¡©¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤¬¸ì¤ëÍýÍ³¤ËÇ¼ÆÀ¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¾ì¤â»÷¤¿³µÇ°¡×¡Ö°ìÉô¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡×
1980Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¬¥ó¥×¥é¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬ÍýÁÛ¤Î¥¬¥ó¥×¥é¤ÎÀÑ¤ßÊý¤À¡ª
º£SNS¾å¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¬¥ó¥×¥é¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÍýÁÛÅª¤ÊÀÑ¤ßÊý¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤¤«¤¤³ØÀ¸¤µ¤ó ¥¬¥ó¥×¥é¤ò¤Ê¡¢¥¬¥ó¥×¥é¤òÀÑ¤à¤È¤¤Ï¸ò¸ß¤ËÀÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤è Åö¤¿¤êÌÌ¤¬¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³°È¢¤¬M¤Î»ú¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ÂÄê¤·¤ÆÀÑ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡Ä¡×
¤ÈÌ¡²è¡ØÈþÌ£¤·¤ó¤Ü¡Ù¤ÎÌ¾ºî²ó¡Ø¥È¥ó¥«¥ÄÊé¾ð¡ÙÉ÷¤Ë¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤é¤Ã¤³¤µ¤ó¡Ê@Old_rakkoman¡Ë¡£
³°È¢¤ÈÆâÈ¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£¹½Â¤¾å¡¢Î¢É½¸ò¸ß¤ËÊÂ¤Ù¤ì¤ÐÂçÎÌ¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤â°ÂÄê¤¹¤ë¤ÈÀâ¤¯¤é¤Ã¤³¤µ¤ó¡£¥¬¥ó¥×¥é¤ò¿ô½½Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ÞÃß¤Î¤¢¤ëÄó¸À¤À¡£
¤é¤Ã¤³¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤ÎÀÑ¤ßÊý¤òÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë°ÊÁ°¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ï¡©
¤é¤Ã¤³¡§¤ä¤Ï¤êÇ¯¡¹Áý¤¨Â³¤±¤ëÌÏ·¿¤ä¥È¥¤¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊÝ´É¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÉÔÂ¤¬Çº¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤ÈºÇ½é¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÐÇ¯¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÈ¢¤Î¥·¥ç¥Ü¤¤Í¢Æþ¥×¥é¥â¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤³¤ÎÀÑ¤ßÊý¤òÊÔ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿»þ´ü¡¢·Ð°Þ¤Ï¡©
¤é¤Ã¤³¡§ÌÏ·¿¤ÈÆ±ÍÍ¤ËËÜ¤â¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¸ü¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¤ËÜ¤äÃæÄÖ¤¸¤Î»¨»ï¤ò¸úÎ¨Åª¤ËµÍ¤á¹þ¤à°Ù¤Ë¸ò¸ß¤ËËÜÃª¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò´ð¤Ë25Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÌÏ·¿¤Ë»î¤·¤¿½ê¡¢°ÂÄêÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬Îï¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆñÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´Éô¸ò¸ß¤ËÀÑ¤à¤Î¤Ç¤Ê¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ÅÚÂæÉÕ¶á¤À¤±»È¤¦¤Î¤â°ì¼ê¤«¤È¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤é¤Ã¤³¡§¤ä¤Ï¤êÌÏ·¿¤ÎÈ¢¤¬±ú¤à¤Î¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤Ê¤È¸À¤¦ÅÀ¤È¡¢¤ªÌóÂ«¤Î¡ÖÀÑ¤Þ¤º¤Ëºî¤ì¡×¤È¸À¤¦¤ª¼¸¤ê¤¬¾¯¡¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÄÌÈÎ¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ë¤ÎºÊñ¤¬¤³¤ÎÍÍ¤Ê¸ò¸ß¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¡¡¡þ
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é
¡Ö¹©»ö¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë·ÙÈ÷°÷¤À¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤«¤ÎÂ¾ì¤â¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¥×Àè¤È¤è¤¯»÷¤¿¸ò¸ß¤Î³µÇ°¤ÇÀÑ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡£¡×
¡Ö°ìÉô¤Î¿Í´Ö¤Ë¤ÏÄ¶ÍÍÑ¤ÊÀä»¿¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡£ ¤½¤ì°Ê³°¤ÎÂçÀª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡£¡×
¡Ö¤¤¤¤¤«¤¤³ØÀ¸¤µ¤ó ³Ø¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤Î¤è¤¦¤ËºàÎÁ¹©³Ø¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊÑ·Á¤·¤Å¤é¤¤ÀÑ¤ßÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë ºàÎÁ¹©³Ø¤Ï¤Ê¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿°ì¤Ä¤Ê¤¯Á´¤Æ¤¬²¿¤«¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë»ö¤ò³Ø¤Ù¤ë¤ó¤À º£¤ä¤Ã¤Æ¤ëÊÙ¶¯¤âÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤è ¤½¤·¤Æ¥×¥é¥â¤ÏÀÑ¤à¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯ºî¤ëÊª ¤³¤ÎÃÎ¼±¤ÏÌµÂÌ¤À ºî¤ì¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ªº£²ó¤ÎÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ã¤³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÀÑ¤ßÌÏ·¿¤ÏÍÑË¡ÍÑÎÌ¤ò¼é¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ì¤Ð·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¤´²ÈÂ²¤´Í§¿Í¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤ÏÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÆüº¢¤ÎSNSÈ¯¿®¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë