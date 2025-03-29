Ìð¿áÀµÆ»¤¬ÆüËÜ½é¡¦À¤³¦2³¬µéÆ±»þÀ©ÇÆ¡¡·ìÀ÷¤á¤Î12²óTKO¾¡¤Á¡¡Äï¤ÎÎÏÀÐ¤È¡Ö·»ÄïÆ±»þ¡×¤ØÂè°ì´ØÌçÆÍÇË
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥° IBFÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡IBFÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô Ìð¿áÀµÆ»(LUSHÎÐ)¡ã12²óÀï¡äIBFÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô ¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¢¥ä¥é(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯3·î29Æü¡¡°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö3150¡ßLUSHBOMU vol.4¡×¤¬29Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢IBFÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÏÄ©Àï¼Ô¤ÎÌð¿áÀµÆ»¡Ê32¡áLUSHÎÐ¡Ë¤¬²¦¼Ô¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¢¥ä¥é¡Ê24¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò12²ó1Ê¬54ÉÃTKO¤ÇÇË¤ê¡¢ÊÝ»ý¤¹¤ëIBFÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤È¤Î2³¬µéÆ±»þÀ©ÇÆ¤òÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤ÆÃ£À®¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤Ï¥Õ¥é¥¤µé¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£ÀïÀÓ¤ÏÌð¿á¤¬22Àï18¾¡(17KO)4ÇÔ¡¢¥×¥í½é¹õÀ±¤Î¥¢¥ä¥é¤¬19Àï18¾¡(8KO)1ÇÔ¡£
¡¡Ìð¿á¤Ï½é²ó¡¢ÁêÂÇ¤Á¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÅö¤Æ¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¼è¡£2²ó¤Ë¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£3²ó¡¢¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÌð¿á¤Ï±¦ÌÜ²¼¤òÂç¤¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÎ®·ì¤·¡¢¥¢¥ä¥é¤â±¦¤Þ¤æÉÕ¶á¤«¤é½Ð·ì¡£4²óÌ¤Ëþ¤ÇÂ³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ì¤ÐÉé½ý°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡¢Î¾¿Ø±Ä¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê»î¹ç¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡£Î¾¼Ô¤¬´éÌÌ¤È¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤òÁ¯·ì¤ÇÀ÷¤á¤ë·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìð¿á¤¬12²ó¤Ë¤â±¦¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤ËÅö»þ¤ÎIBFÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥·¥Ù¥Ê¥Æ¥£¡¦¥Î¥ó¥·¥ó¥¬¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤ò9²óTKO¤ÇÇË¤êÀ¤³¦²¦ºÂ¤ØÊÖ¤êºé¤¡£¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤¿»î¹çÄ¾¸å¤«¤é¥Õ¥é¥¤µé¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¸ºÎÌ¶ì¤À¡£20Ç¯7·î¤ËÆüËÜ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²áÄø¤Ç³èÆ°¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¥ã¥ê¥¢½øÈ×¤Ï¥Õ¥é¥¤µé¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¸ºÎÌ¤Ï¼¡Âè¤Ë¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹¡£¥Î¥ó¥·¥ó¥¬Àï¤â¸ºÎÌ½ªÈ×¤Ë¡¢´À¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍáÁå¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿å°µ¤ÇÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ªÅò¤òÈ´¤¤¤ÆÅòÁ¥¤«¤éÅ¾¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë½Ð¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£²ó¤Ï¼«¿È¤¬Ë¾¤ó¤À³¬µé¤ÇËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡Äï¤ÇIBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé3°Ì¤ÎÎÏÀÐÀ¯Ë¡¡Ê30¡áÂç¶¶¡Ë¤¬5·î¤ËÀ¤³¦½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡Ö·»ÄïÆ±»þÀ¤³¦²¦¼Ô¡×¤Ï2¿Í¤Ç·Ç¤²¤¿Ì´¤À¤Ã¤¿¡£Ìð¿á¤Ï¾¡ÇÔ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤Þ¤ºÂè°ì´ØÌç¤òÆÍÇË¤·¡¢¥Ð¥È¥ó¤òÄï¤ØÅÏ¤·¤¿¡£