¡Úµð¿Í¡Û°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¤Ç¹¥Åê¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î´Ä¶¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£±£²¡½£°¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¤Ç£±²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£³«Ëë£²Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡£±£²¡½£°¤Î£¸²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢£±£´£°¥¥íÂæ¸åÈ¾¤Î¹âÂ®¥·¥å¡¼¥È¤òÉð´ï¤Ë¥ª¥¹¥Ê¡¢ÌÐÌÚ¡¢¾¾ËÜÄ¾¤òÉõ¤¸¤¿¡£³«Ëë£²ÀïÌÜ¤Ç¤Î½é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤È³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡ËÁá¤¯£±»î¹çÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ç´¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È±¦ÏÓ¡££´Ëü¿ÍÄ¶¤ÎÂç´Ñ½°¤ÎÃæ¤ÇÅê¤¸¤¿£±£²µå¤ò¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ã¤´¤¤±þ±ç¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î´Ä¶¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤ï¤º¤«£³ÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¿·²ÃÆþ¡£¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò£¶ÅÐÈÄ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¹£¶¤ÈÈ´·²¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¿È½é¤Î³«Ëë£±·³¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤¬£±£²µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿µð¿Í¡£¤½¤³¤Ëº£µ¨¤Ï¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÃæ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£¡Ö³«Ëë¡Ê£±·³¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤â¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ËËè¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢Åê¤²¤ë»î¹ç¤Ï¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£