£Ô£Â£Óº´¡¹ÌÚÉñ²»¥¢¥Ê¡¢¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×Â´¶È¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯£²¿Í¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡×
¡¡£Ô£Â£Ó¤Îº´¡¹ÌÚÉñ²»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£¹Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÆü¸þºä£´£¶¤Î¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤µ¤ó¤È¡¡ÇµÌÚºä£´£¶¤Î°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤µ¤ó¤¬¡¡º£½µ¤Ç£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¤ò¤´Â´¶È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦Á°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¾¾ÅÄ¤È°ì¥ÎÀ¥¤ÎÂ´¶È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤â¡¡´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¡¤È¤Ë¤«¤¯£²¿Í¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÈÎÙ¤Ç¡¡£Ö£Ô£Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥×¤ÎÃæ¤Ç¿§¡¹¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë²ÐÍËÆü¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ß¤¯¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤ÎËå¤Î¤è¤¦¤Ç¡¡¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤È¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¡ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¤ß¤¯¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤ª£²¿Í¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤·¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¡»ä¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤éÈþ¶õ¤Á¤ã¤ó¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°Éñ²»¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¤¤Í¤µ¤ó¤â¤Õ¤¡¤¤¤È¤À¤è¡×¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£