¡Ö¥Ð¥¹¥±¸«¤Æ¸µµ¤¤â¤é¤¨¤¿¡×¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤¬»ö·ï¡¦»ö¸Î°äÂ²¤ò»î¹ç¤Ë¾·ÂÔ
¡¡»ö·ï¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤¿»Ò¤É¤â¤äÊÝ¸î¼Ô¤éÌó30¿Í¤¬29Æü¡¢ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦B¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°äÂ²»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤äÅÔÆâ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡×¤¬´ë²è¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë»ö·ï¡¦¸òÄÌ»ö¸Î¤Î°ä»ù¤äÊÝ¸î¼Ô¤é¡Ê¼êÁ°¡Ë=2025Ç¯3·î29Æü¸á¸å4»þ1Ê¬¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ2ÃúÌÜ¡¢µÈÂ¼½Ù»£±Æ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤È¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¡×¤¬ÂÐÀï¡£»Ò¤É¤â¤äÊÝ¸î¼Ô¤é¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼ê¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ´î¤ó¤À¡£2018Ç¯¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÃæ³Ø2Ç¯¤ÎÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤òÄÌ¤¸¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥±¤ò¸«¤Æ¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡£Ì¼¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤º¡¢¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï2015Ç¯¤«¤é¥×¥íÌîµå¤äJ¥ê¡¼¥°¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¤Î°äÂ²»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Ð¥¹¥±¤Î»î¹ç¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤Ïº£²ó¤¬5²óÌÜ¡£¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤¬¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¾Ð´é¡¢¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌµÎÁ¤Ç¾·ÂÔ¤·¤¿¡£¡ÊµÈÂ¼½Ù¡Ë