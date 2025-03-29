B¡ìz¾¾ËÜ¹§¹°¡ØBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ª¡Ù¤Ë¹ßÎ×¡ª¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ä¹¥¤¤Ê¥á¥¿¥ë¤ÎÏÃÂê¤â
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¾¾ËÜ¹§¹°¤¬²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡Öultra soul¡×¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¤Ë¡¢BABYMETAL¤¬¶½Ì£ÄÅ¡¹¡ª
B¡Çz¤Î¾¾ËÜ¹§¹°¤¬¡¢BABYMETAL¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¡ØBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ª¡Ù¤Ë¡¢4·î5Æü¡¢12Æü¡¢19Æü¡¢26Æü¤Î4½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¡¢Æ±¤¸TOKYO FM¤ÇÄ¹Ç¯¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¡£BABYMETAL¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÈà½÷¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Ç¥Õ¥§¥¹¤Ë¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡ØOZZFEST JAPAN 2015¡Ù¡£Åö»þ´Ñ¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯Ëö¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿B¡Çz¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½éÅÐ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö37Ç¯¤¯¤é¤¤³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤â¤½¤¦¡×¤ÈÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾ËÜ¤Ë¡¢BABYMETAL¤¬²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£¾¾ËÜ¤Ï¡¢²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¥®¥¿ー¤òÃÆ¤»Ï¤á¤¿·Ð°Þ¡¢¤½¤·¤Æ¥®¥¿ー¤òÄÌ¤¸¤¿¿ÍÀ¸´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡Öultra soul¡×¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¡¢¾¾ËÜ¼«¿È¤¬¹¥¤¤Ê¥á¥¿¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¡£
¡ØBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ª¡Ù¤Ç¡¢BABYMETAL¡ß¾¾ËÜ¹§¹°¤Î¥Èー¥¯¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
TOKYO FM¡ØBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ª¡Ù
Ëè½µÅÚÍË19:30～19:55
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§BABYMETAL
¥²¥¹¥È¡§¾¾ËÜ¹§¹°
¢¨¾¾ËÜ¹§¹°¤Ï04/05¡ÊÅÚ¡Ë¡¢04/12¡ÊÅÚ¡Ë¡¢04/19¡ÊÅÚ¡Ë¡¢04/26¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅÐ¾ì
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.01.16 ON SALE
B¡Çz
DIGITAL SINGLE¡ÖÊÜ¡×
¡ØBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ª¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tfm.co.jp/metaradi/
B¡Çz OFFICIAL SITE
https://bz-vermillion.com/
BABYMETAL OFFICIAL SITE
http://www.babymetal.com